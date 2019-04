Cauen WhatsApp, Instagram i Facebook a nivell mundial

Incidència de la caiguda de Facebook a Europa, a les 14.30h Foto: Downdetector

Incidència de la caiguda d'Instagram a Europa, a les 14.30h Foto: Downdetector

Els serveis de Facebook, WhatsApp i Instagram, tots tres propietat del grup Facebook, estan tenint aquest diumenge greus dificultats tècniques amb usuaris arreu del món, amb especial incidència a Europa occidental, algunes parts dels Estats Units (en especial a la costa est) i també al sud-Est asiàtic. La caiguda també ha afectat severament els usuaris catalans, i molt particularment pel que fa a WhatsAppLa caiguda generalitzada s'ha iniciar a les 12.45h, i continuava a les 14.45h, dues hores després. .Com és habitual en els serveis del grup que lidera Mark Zuckerberg, els seus comptes oficials a Twitter no han donat cap informació de la incidència en el moment de produir-se, i segueixen sense fer-ho passades dues hores.Usuaris d'arreu del globus han informat de la manca d'accés a aquestes aplicacions, que tampoc estan funcionant correctament a Catalunya, on molts usuaris han informat que és completament impossible accedir a les tres xarxes, tant en les seves versions de telèfon mòbil com d'ordinador.El web downdetector.com , que rastreja les queixes sobre la disponibilitat de llocs web en línia populars, ha realitzat un informe sobre els tres serveis i la seva caiguda. La zona més afectada ha estat el centre d'Europa, per bé que la península ibèrica -i, especialment, Catalunya-també ha quedat afectada.

