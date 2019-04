WhatsApp et permet crear respostes automàtiques... i així es com pots fer-ho

És habitual programar missatges automàtics al correu electrònic quan s'agafen vacances, però sabies que també ho pots fer amb el WhatsApp? Malgrat que l'aplicació de missatgeria instantània, la més popular del món, no contempla aquesta funció concreta, es poden automatitzar textos a través l'app externa WhatsAuto.A banda de configurar respostes predefinides pel sistema, l'aplicació permet a l'usuari crear missatges personalitzats per dir exactament allò que volem. Una vegada s'ha definit el missatge s'han d'escollir els contactes a qui volem enviar els missatges, ja que poden ser tots els de la nostra llista o persones concretes. Finalment, podrem activar o desactivar les respostes automàtiques en qualsevol moment amb un botó interruptor. A banda de WhatsApp, WhatsAuto també funciona per altres aplicacions com Instagram o Telegram.

