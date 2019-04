La UE concedeix al Regne Unit una pròrroga flexible del Brexit fins a finals d'octubre

La Unió Europea ha acordat donar al Regne Unit una pròrroga del Brexit fins al 31 d'octubre que permet la sortida abans si el parlament britànic ratifica l'Acord de Retirada i que serà revisada al juny. Després de cinc hores de discussions entre els 27 estats membre de la UE, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha confirmat que aquests han decidit concedir una extensió de la sortida del Regne Unit i evitar un trencament abrupte aquest divendres.La líder tory volia un ajornament fins al 30 de juny per intentar pactar l'Acord de Retirada amb els laboristes i després de l'acord dels 27 ha tornat a reunir-se amb els socis europeus per discutir la seva fórmula i finalment ha accedit a aquesta "extensió flexible". "Això significa sis mesos addicionals perquè el Regne Unit trobi la millor solució possible", ha dit Tusk.Si els líders dels 27 no concedien una pròrroga a May, el Regne Unit havia de sortir del club europeu aquest mateix divendres 12 d'abril.Segons les conclusions de la cimera, la data prevista per a la sortida del Regne Unit serà el 31 d'octubre, si el parlament britànic no ratifica l'Acord de Retirada pactat abans. És a dir, si la Cambra dels Comuns donés llum verda al pacte negociat de divorci, els britànics podrien sortir oficialment de la UE un mes després d'aquesta ratificació.D'altra banda, la nova pròrroga també marca que, si l'aprovació parlamentària no s'ha fet a dia 22 de maig, el Regne Unit "haurà de celebrar eleccions al Parlament Europeu". "Si el Regne Unit no compleix amb aquesta obligació, la sortida serà l'1 de juny", avisa el text que fixa les condicions de l'ajornament.El president del Consell Europeu, on seuen els caps d'estat i de govern de la Unió Europea, Donald Tusk, havia plantejat abans de la cimera una pròrroga "flexible" de 12 mesos a Londres amb la possibilitat d'escurçar-la si el parlament britànic aprovava l'Acord de Retirada abans.El president francès Emmanuel Macron ha mantingut una línia dura en el debat mostrant-se en contra de concedir una extensió llarga del Brexit i allargant les discussions sobre la pròrroga amb els socis europeus fins a la una de la nit.May ha celebrat que aquesta pròrroga permeti al Regne Unit sortir de la UE el 30 de juny. La primera ministra britànica ha avançat que el divendres farà una declaració a la Cambra dels Comuns i continuarà les negociacions amb els laboristes per aconseguir un "consens" sobre l'Acord abans del 22 de maig."Tenim el deure de trobar una manera de complir amb la decisió del referèndum", ha defensat.Per la seva banda, Tusk creu que la pròrroga acordada no ha estat "la que esperava" però considera que és "suficient per trobar la millor solució". "Si us plau, no malgasteu aquest temps", ha demanat als britànics durant la roda de premsa posterior a la cimera.Preguntat sobre la possibilitat d'altres pròrrogues a partir d'octubre, Tusk no ha descartat "cap escenari". "Tot és possible encara", ha admès.

