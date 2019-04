T'agrada Joc de Trons? Alerta, existeix una aplicació mòbil que permet enviar «spoilers»

El missatge de benvinguda de Spoiled.io

Si odies que et facin spoilers de les sèries, pel·lícules o llibres que llegeixes aquesta informació t'interessa. Existeix una aplicació dissenyada només amb l'objectiu de destrossar la trama de la sèrie... als teus contactes. Com funciona? La persona interessada pot contractar el servei per 88 cèntims (per cada episodi) o per 4,42 euros (tota la temporada), llavors només ha d'introduir el telèfon de la víctima i aquesta rebrà, cada dilluns, un missatge amb spoilers després de l'emissió de cada episodi.Aquesta és la informació que proporciona el web Spoiled.io , que convida a veure les reaccions dels teus amics (després de ser spoilejats, és clar). El millor són les preguntes freqüents que comparteixen els responsables d'aquesta idea maquiavèlica, una d'elles és "d'on ve aquesta iniciativa?". Resulta que els creadors s'inspiren en una història real : una noia que cada dilluns enviava spoilers al seu ex de la sèrie. Una altra pregunta que preocupa els contractants i que segurament es fa tothom és: "sabran que he estat jo?". La resposta: "A man is no one" (els fans de la sèrie ho entendran).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor