El centre-dreta de Demòcrates torna a guanyar les eleccions a Andorra però perd la majoria absoluta

Demòcrates per Andorra (DA), partit de centre-dreta que governa al Principat des de 2011, ha tornat a guanyar les eleccions generals d'aquest 7 d'abril, tot i que ha perdut la majoria absoluta. La formació ha aconseguit cinc escons en la circumscripció nacional, els mateixos que el 2015, i sis a l'àmbit territorial, ja que s'ha imposat en tres parròquies. El 2015 en va obtenir 10.Mentrestant, el Partit Socialdemòcrata ha aconseguit erigir-se com a segona força a Andorra, amb cinc representants en la circumscripció nacional, i els Liberals han perdut aquesta posició i es queden amb dos representants. Aquestes dues formacions concorren per separat a escala nacional però a les parròquies ho fan sota la coalició d’Acord, que ha assolit quatre escons que es repartiran a parts iguals. Terceravia, una escissió dels Liberals que es presentava per primer cop, ha irromput al Consell General amb quatre escons.Així, Demòcrates per Andorra ha perdut quatre representants al Consell General i, per tant, no revalida la majoria absoluta de quinze escons que tenia. El seu cap de llista és Xavier Espot, que ha agafat el relleu com a candidat del partit a Toni Martí, el fins ara cap de govern. La formació taronja ha aconseguir el 35,13% dels vots en la circumscripció nacional i ha guanyat a les parròquies de Canillo, Ordino i Encamp. En el sistema electoral andorrà, el partit que aconsegueix més vots en una parròquia aconsegueix els dos escons en joc. En total, DA ha obtingut 11 representants al Consell General.Mentre, el Partit Socialdemòcrata, liderat per Pere López, ha estat la segona força més votada en la circumscripció electoral, el que significa que guanya presència respecte als comicis de fa quatre anys, quan va quedar en tercer lloc. El partit ha aconseguit cinc escons a l'àmbit nacional, amb el 30,62% dels vots. El 2015 en va obtenir tres.Per darrere seu han quedat Liberals d’Andorra, que era la segona força al Consell General l'anterior legislatura. Els Liberals han patit una escissió i han vist com s'han quedat amb dos representants sorgits de l'àmbit nacional quan el 2015 en tenien quatre. En la circumscripció nacional, han obtingut el 12,48% dels vots.Socialdemòcrates i Liberals s'han presentat conjuntament a les set parròquies sota la marca d'Acord, que ha aconseguit ser la força més votada en dues, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Es tracta de quatre representants que, segons l'acord signat, es repartiran a parts iguals entre els dos partits. D'aquesta manera, en total, el Partit Socialdemòcrata tindrà set representants al Consell General i el Liberal quatre.L'escissió dels Liberals, Terceravia, ha irromput al Consell General amb dos escons per la circumscripció electoral i dos més per la parròquia de Sant Julià de Lòria. En total, doncs, tindrà quatre representants. En la circumscripció nacional, ha aconseguit el 10,42% dels vots.El Consell General també tindrà dos diputats de Ciutadans Compromesos, candidatura que ha aconseguit la victòria a la parròquia de la Massana amb el 56,13% dels vots. Aquesta candidatura està formada per persones properes a Demòcrates per Andorra i a Tercera Via i caldrà veure quin paper juguen a partir d'ara al Consell General.Els resultats en algunes parròquies han estat molt ajustats, fins al punt que fins els últims vots no s'ha sabut si els dos representants en joc anaven a parar a d'Acord o a Demòcrates per Andorra. Per exemple, a la parròquia d'Andorra la Vella la victòria s'ha decantat per la coalició de socialdemòcrates i liberals per només 12 vots de diferència. I a Escaldes-Engodany, d'Acord s'ha imposat a Demòcrates per Andorra per una diferència de 41 vots.Entre les candidatures que han quedat fora del Consell General hi ha Progressistes-SDP , Units pel Progrés d'Andorra i Andorra Sobirana.

