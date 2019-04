El Girona FC, Andreu Veà i TV3 a la carta, entre els guardonats als Premis Cactus 2019

Els Premis Cactus arriben a la seva cinquena edició premiant per primera vegada, no només tot Catalunya, sinó també Catalunya Nord. Aquests guardons, organitzats pel Club de Màrqueting de Girona i Digitals Girona, arriben al cinquè aniversari amb un trajecte plenament consolidat i amb una gala d'entrega de premis única, marcada per l'emoció. Els projectes guanyadors dels Premis Cactus 2019 són:A la categoria de Millor Web, Bravans, realitzada per Artic Studio; a Millor Innovació de Producte, Flipr & Flipr Predict, realitzada Flipr. Com a novetat, aquest any s'iniciava una nova categoria; la de Millor Videojoc. Aquest guardó se l'ha emportat GRIS, de Nomada Studio. La Millor Campanya de Màrqueting ha estat La Gran Recerca, realitzada per Girona FC.Pel que fa a les categories dels influencers, el Youtuber de l’Any, ha estat Plátano Melón, i l’Instagramer de l’Any, Oliver Vegas. El guardó a la Millor Campanya de Comunicació, se l'ha emportat Anna Rocks, de Rocambolesc, realitzada per Umami Multimèdia. La Millor App, ha estat Dones que han canviat el món, realitzada per Learny Land. La campanya Cap cartró al carrer, realitzada per La Buena per al Centre Comercial Vilamarina i Arrels Fundació, és la guanyadora de la Millor Campanya de Màrqueting Social, dotada amb 3.000 euros. Per últim, el Millor Projecte Tecnològic ha estat Método S.O.L., realitzat per Epistemes.El Gran Premi Cactus i el Premi Cactus Honorífic són les dues úniques distincions proposades i seleccionades per la mateixa organització.Andreu Veà, guanyador del Gran Premi Cactus, ha estat reconegut per la seva extensa trajectòria. És enginyer en Telecomunicacions, doctor enginyer en Electrònica i té un màster en Gestió TIC. Destaca per haver representat a Espanya davant la Comissió Europea com Digital Champion i per ser l’únic europeu de la Internet Hall of Fame Board. L’any 2017 va rebre el Premi Estatal a la Trajectòria Personal a Internet i l’any 2018 el Premi a la Personalitat Destacada en Telecomunicacions i Informàtica. Com escriptor, entre les seves obres destaquen Cómo creamos Internet (2013) i Tecnología para andar por casa (2018).TV3 alacarta, que ha estat guardonada amb el Premi Catus Honorífic, compleix quinze anys oferint la retransmissió en directe de totes les cadenes de Televisió de Catalunya i també de tots els programes de producció pròpia. Per celebrar aquesta fita, els Premis Cactus han volgut reconèixer la que representa la primera plataforma pública de l’estat en oferir continguts sota demanda.Des dels inicis dels Premis Cactus, la organització ha apostat per potenciar l’art. En aquest sentit, cada guardó, dissenyat per Pep Farrés, es personalitza per diferents artistes. En la cinquena edició, a més d'encarregar aquest projecte a artistes catalans, també hi han participat dues artistes de la Catalunya Nord. Així, s'ha comptat amb Marilena Barquero, Caroline Cavallier, Gerard Coma, Kel Domènech, Gil Granero, Quim Hereu, Joan Laborda, Caroline Millin, Torrent Pagès, Jordi Rosich de Roosik & Co, Enric Solanilla i Anna Sorribas.L’entrega dels guardons s'ha celebrat aquesta nit al Teatre Municipal de Girona i ha comptat amb una nombrosa assistència. Com els anys anteriors, ha comptat amb la conducció de l’escriptor Martí Gironell, guanyador del Premi Ramon Llull 2018 de literatura. També cal destacar la ponència d'Andreu Veà, qui ha estat guardonat amb el Gran Premi Cactus en reconeixement a la seva destacada trajectòria professional en la divulgació d'Internet.Per amenitzar la vetllada, i no deixant passar l'oportunitat de destacar aquests cinc anys de vida, els Premis Cactus han tingut la sort de comptar amb l'acompanyament de la música en directe de la Black Music Big Band, que és la primera big band escola de les comarques gironines especialitzada en funky i soul.

