Wikileaks denuncia que Assange serà expulsat de l'ambaixada a Londres

Wikileaks ha denunciat aquest dijous que el seu fundador, Julian Assange, serà expulsat de l'ambaixada de l'Equador a Londres "en qüestió d'hores o dies". El motiu? Uns documents que vinculen el president del país, Lenin Moreno, amb l'adquisició de bens amb diverses empreses offshore. Aquest seria el pretext, sempre segons Wikileaks, que s'utilitzaria per expulsar Assange de l'ambaixada on ha estat reclòs des de fa sis anys.El Ministeri d'Exteriors ha qualificat les acusacions contra Moreno de "rumors sense fonaments" i "injuriosos". Aquest mateix dimarts, Moreno ha recriminat a Assange haver violat "massa cops" l'acord que li permet seguir com asilat polític a l'ambaixada de l'Equador a Londres.

