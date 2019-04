El Regne Unit demana una pròrroga del Brexit fins al 30 de juny

El Regne Unit ha demanat finalment una pròrroga per al Brexit fins al 30 de juny. Ho ha sol·licitat formalment la primera ministra britànica, Theresa May, en una carta enviada al president del Consell Europeu, Donald Tusk, aquest divendres. May també planteja la participació del Regne Unit a les eleccions europees del 26 de maig, un dels requisits que va posar la Unió Europea per allargar el termini.La petició de May arriba l'endemà que Brussel·les hagi ofert una pròrroga que es podria allargar fins als 12 mesos, segons va anunciar ahir Tusk. Aquestes últimes setmanes, el parlament britànic ha tombat una vegada i una altra les propostes de May per a tirar endavant una sortida pactada. En cas de no arribar a un acord, el Brexit s'havia d'executar de manera abrupta el 12 d'abril, una opció que tampoc satisfà els britànics.

