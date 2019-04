Així funcionarà el pijama intel·ligent que explicarà al teu metge com dorms

El pijama del futur no et farà dormir millor (de moment) però sí que permetrà mesurar, a través de sensors, la qualitat del teu son. La peça de roba, desenvolupada per investigadors de la Universitat de Massachusetts, ha estat presentada a la reunió anual de la Societat Americana Química. I per què és important conèixer la qualitat del son? Doncs perquè té a veure amb la prevenció de malalties (cardiovasculars, renals, de tensió...), infeccions i estrès.Aquest pijama intel·ligent proporciona per primer cop la mesura de diversos paràmetres que afecten a la qualitat del son: les postures, el ritme cardíac i la respiració. Porta una sèrie de sensors inserits en el teixit, amb pedaços molt ben dissimulats i interconnectats amb niló, que capturen les dades i les envien a través de Bluetooth al sistema receptor. L'anàlisi revela com ha dormit l'usuari que ha portat el pijama.Un altre punt a favor: que es pot rentar el pijama i segueix sent operatiu (i confortable!). La líder de l'equip que l'ha dissenyat, Trisha L. Andrew, segons recull el 324 , ha assegurat que han hagut d'integrar "discretament els sensors i les fonts d'energia en peces de roba quotidianes, tot mantenint el pes, tacte, confort, funció i resistència". També han treballat amb informàtics i enginyers elèctrics per processar miríades de senyals que venen dels sensors, de manera que sigui fàcil comprendre la informació que donen, ha dit.

