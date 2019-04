El parlament britànic rebutja els plans alternatius a l'acord de May pel Brexit

El parlament britànic torna a dir "no". Westminster manté el bloqueig sobre el Brexit i rebutja quatre plans alternatius a l'acord de Theresa May amb la UE. En una sèrie de vots indicatius, la Cambra dels Comuns ha fracassat en l'intent d'obtenir una majoria de vots favorables al voltant d'alguna de les quatre opcions plantejades pels diputats.La que ha estat més a prop d'obtenir una majoria -273 'sí' vs 276 'no'- ha estat la moció proposada per Ken Clarke, que apostava per mantenir el Regne Unit dins de la unió duanera. Els diputats també han descartat l'opció del mercat interior, la que requeria sotmetre a un vot públic qualsevol acord del Brexit i la de revocar la sortida del Regne Unit si no era possible un acord.Tot i que cap de les opcions ha aconseguit el suport d'una majoria a la cambra, la que ha comptat amb més vots favorables ha estat precisament la de sotmetre a referèndum tot acord del Brexit (280 a 292), seguida de l'opció de la unió duanera. La tercera en nombre de suports ha estat la que proposava que el Regne Unit sigui membre de l'Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA per les sigles en anglès) i de l'Àrea Econòmica Europea, permetent la participació continuada en el mercat únic, a més d'una participació temporal en la unió duanera (261 a 282). L'opció amb menys suports ha estat la de frenar el Brexit amb la revocació de l'article 50 (191 a 292).El rebuig a Westminster manté el bloqueig entre les parets de la Cambra dels Comuns. Dimecres passat, el parlament va rebutjar vuits opcions diferents mentre que divendres va tombar per tercera vegada l'Acord de Retirada pactat entre May i Brussel·les.Després de la votació el líder de l'oposició, Jeremy Corbyn, ha qualificat el resultat de "decebedor" però ha considerat que si May ha pogut fer votar sobre el seu pla en tres ocasions el parlament ha de poder votar una altra vegada entre els plans alternatius més populars entre els diputats. El secretari pel Brexit, Stephen Barclay, ha apuntat que el govern intentarà dur altre cop a la cambra l'acord.Al seu torn, el diputat conservador Nick Boles, que havia presentat la proposta pel mercat interior, ha anunciat l'abandonament del seu grup al parlament per seure com a independent en considerar que els tories s'han mostrat "incapaços" de trobar un compromís. La majoria dels conservadors han votat en contra de les quatre opcions plantejades, igual que els 10 diputats del DUP.Tot i que les votacions d'aquest dilluns no eren vinculants i només eren indicatives, trobar una majoria podia forçar el govern a replantejar la seva estratègia pel Brexit. El resultat, però, amb un altre "no" a totes les possibilitats, situen el Regne Unit més a prop d'una sortida abrupta el 12 d'abril.Els britànics han de trobar una via per avançar abans del dia 10, quan els líders europeus tenen previst reunir-se per abordar aquesta via. Si el 10 no hi ha cap pla que compti amb una majoria i l'acord de May no ha estat ratificat en seu parlamentària, el dia 12 Londres sortiria del club europeu sense un acord.

