Aquestes són les novetats de Gmail en el seu quinzè aniversari

L'1 d'abril de 2004, la famosa data de celebració April Fool's Day dels països anglosaxons (dia dels innocents), la multinacional Google va posar en marxa la seva pròpia plataforma de correu electrònic: Gmail. Ara, quinze anys després, el gegant electrònic ha volgut commemorar l'aniversari amb un seguit de noves característiques que s'han posat en funcionament per a millorar el rendiment i la comoditat dels usuaris.La novetat més notòria és la de poder programar correus. Gmail permetrà escriure diversos correus i que arribin en l'hora i/o la data que es prefereixi, com es pot fer a Facebook, per exemple, a l'hora de programar una publicació. Segons Google, és una mesura destinada per a respectar el benestar digital de tot el món.Així mateix, Smart Compose (una característica d'adaptació, personalització i predicció per a l'usuari) adquireix també altres novetats, introduint la capacitat d'adaptar-se a l'estil d'escriptura de cada usuari per les salutacions i suggerint també un assumpte per als correus basant-se en el seu contingut.La plataforma de correu electrònic de Google ha afegit també una novetat a les accions que permet fer dins d'un mateix correu, anunciades la setmana passada, mitjançant la qual la informació relativa a un correu roman sempre actualitzada.Google també ha anunciat en un comunicat aquest dilluns la introducció de la traducció en espanyol en els suggeriments de respostes a correus automàtiques de Smart Compose (l'escriptura predictiva) a través de l'aplicació de Gmail per a mòbils Android.Aquest servei, que segons la companyia estalvia als usuaris l'escriptura de mil milions de caràcters cada setmana, ja es troba disponible en tres llengües europees a més de l'espanyol: francès, italià i portuguès. De moment estan disponibles en Android, i arribaran aviat també a iOS.En els seus inicis, el correu electrònic Gmail només oferia un gigabyte d'espai d'emmagatzematge gratuït, més que la resta de serveis de correu electrònic, així com funcions basades en el cercador de Google, en un mercat dominat per Yahoo i Hotmail de Microsoft, el predecessor de l'actual Outlook.Actualment, integrat en la suite de Google, compta amb 15GB d'espai d'emmagatzematge gratuït, ampliable en els seus serveis de pagament per a empreses. El passat mes d'octubre, Google va anunciar que Gmail havia superat els 1.500 milions d'usuaris a tot el món.

