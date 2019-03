El parlament britànic rebutja per tercer cop el pla de Theresa May per al Brexit

Theresa May i els eu Acord de Retirada han caigut avui per tercera vegada a Westminster. El Parlament britànic ha rebutjat els eu pla pel Brexit, tot i que en aquesta ocasió per un marge més estret: per 344 vots a 286. D'aquesta manera, es tanca la porta a un ajornament del procés de sortida que estava establert en el 22 de maig. Ara les coses canvien. En cas de rebuig de la'cord, que és el que s'ha produït, la data de sortida s'avança al 12 d'abril.El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha convocat els ,íders europeus a una cimera per al 10 d'abril. En les dues setmanes justes que resten, encara podria May arribar a algun tipus d'entesa amb Brussel·les per obtenir un ajornamnet llarg, potser d'un any, per evitar el que tots temen però ningú sembla capaç d'evitar, un Brexit descontrolat.El Brexit és a punt de cobrar-se una nova peça política, i de les grosses. La primera ministra britànica, Theresa May, havia anunciat que dimitiria si el Parlament britànic aprovava finalment el seu pla per fer efectiu el Brexit i que ja havia estat rebutjat per dues vegades pels parlamentaris. May va fer aquest anunci en el transcurs d'una reunió a porta tancada amb els diputats del seu partit, el Conservador.

