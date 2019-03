Borrell no afluixa i diu que va tenir «prou paciència» amb l'entrevistador alemany

Borrell abandona una entrevista al ser preguntado por Cataluña, qué buen hacer del representante de España en el Mundo 💛 pic.twitter.com/PqkARLqMQg — Bernat Castro 🦊 (@Tumultuario) 28 de març de 2019

Josep Borrell ha afirmat des de l'Equador, on es troba de viatge oficial, que va tenir "prou paciència" amb el periodista de la televisió alemanya DW amb el qual es va enfrontar per unes preguntes que el ministre d'Exteriors va considerar esbiaixades des d'un punt de vista ideològic. "Jo crec que prou paciència vaig tenir", ha afirmat en declaracions als mitjans després que hagi circulat l'entrevista, que va arribar a interrompre enfadat per l'actitud incisiva del periodista "Probablement no hauria ni tan sols d'haver-li donat l'oportunitat de continuar l'entrevista en una segona part", ha dit Borrell, referint-se al fet que, després d'interrompre la gravació, va accedir a reprendre-la. També ha justificat la seva actitud afirmant que "a aquesta mena de personatges, de tant en tant se'ls ha de parar els peus".Durant l'entrevista Borrell es va enfrontar amb el periodista amb frases com: "Pari, si continua així, jo paro l'entrevista. No m'està interrogant, m'està entrevistant, i està fora de lloc. Faci les preguntes correctes i deixi'm parlar". També va acusar el presentador de "no saber res" del cas de l'1-O i s'hi va enfrontar per l'empresonament preventiu de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell."Pari, està mentint contínuament", li reclama en un altre moment, parlant de reformar la Constitució. El programa de Tim Sebastian, però, ha emès tota l'entrevista, amb els talls de Borrell inclosos.

