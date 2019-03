Puigdemont reacciona a la doble prohibició de la Junta Electoral a TV3

La Junta Electoral provincial de Barcelona ha emès una resolució que limita la manera de referir-se als dirigents independentistes empresonats o exiliats. L'organisme electoral ha prohibit a TV3 pronunciar les paraules "presos polítics" i "exili" perquè considera que aquestes expressions s'identifiquen amb els "missatges electorals de determinades opcions polítiques". La resolució atén la petició de Ciutadans, que havia mostrat la seva disconformitat amb el vocabulari emprat per la televisió pública.Poc després que es fes pública la notícia, Carles Puigdemont ha reaccionat a través de Twitter. "La decisió censora de la JEC és incompatible amb la llibertat d'expressió, d'opinió i d'informació, tan necessàries en els processos electorals", critica. L'expresident també assegura que "un cop prohibit el groc, prohibir paraules ja era una cosa de temps".La prohibició de la Junta Electoral es basa en l'argument de la vulneració de la "neutralitat informativa" i aprofundeix en altres decisions preses amb anterioritat. El novembre del 2017 també va limitar, en període electoral, termes com "govern a l'exili" per motius similars. L'organisme electoral considera que aquestes expressions alimenten el missatge d'opcions polítiques vinculades a l'independentisme.En paral·lel a l'ordre dictada per l'estament provincial, la Junta Electoral Central (JEC) ha resolt que TV3 ha de compensar la cobertura informativa de la manifestació independentista a Madrid del 16 de març amb dues hores de programació que atenguin la resta de propostes polítiques. Els magistrats sostenen que l'especial informatiu de la manifestació a la capital espanyola ha de tenir contrapès.

