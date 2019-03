La Junta Electoral prohibeix a TV3 i Catalunya Ràdio referir-se a «presos polítics» i «exili»

La Junta Electoral provincial de Barcelona ha emès una resolució que limita la manera de referir-se als dirigents independentistes empresonats o exiliats. L'organisme electoral ha prohibit a TV3 i Catalunya Ràdio pronunciar les paraules "presos polítics" i "exili" perquè considera que aquestes expressions s'identifiquen amb els "missatges electorals de determinades opcions polítiques".La resolució atén la petició de Ciutadans, que havia mostrat la seva disconformitat amb el vocabulari emprat per la televisió pública. La Junta Electoral, però, ha desestimat l'altra petició de la formació taronja, que volia que la cadena i l'emissora es retractessin per haver fet servir aquestes expressions. L'òrgan ha evitat arribar a tal extrem.La prohibició de la Junta Electoral es basa en l'argument de la vulneració de la "neutralitat informativa" i aprofundeix en altres decisions preses amb anterioritat. El novembre del 2017 també va limitar, en període electoral, termes com "govern a l'exili" per motius similars. L'organisme electoral considera que aquestes expressions alimenten el missatge d'opcions polítiques vinculades a l'independentisme.En paral·lel a l'ordre dictada per l'estament provincial, la Junta Electoral Central (JEC) ha resolt que TV3 ha de compensar la cobertura informativa de la manifestació independentista a Madrid del 16 de març amb dues hores de programació que atenguin la resta de propostes polítiques. Els magistrats sostenen que l'especial informatiu de la manifestació a la capital espanyola ha de tenir contrapès. A més, han decidit obrir un expedient sancionador a la cúpula de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).Amb aquesta resolució, la JEC revoca un acord anterior de la Junta Electoral de Barcelona que donava la raó a la televisió pública. Segons la Junta, la CCMA va vulnerar l’obligació de mantenir la “neutralitat informativa” i la “proporcionalitat” durant el període electoral perquè va cobrir un acte convocat “per entitats com l’ANC o Òmnium, que notòriament s’identifiquen amb alguna de les formacions concorrents a les eleccions”.“Aquesta Junta considera que la retransmissió realitzada vulnera els principis de pluralisme polític i neutralitat informativa garantits per l’article 66.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), no només per la retransmissió en directe i de forma íntegra d’aquest acte durant més de dues hores, sinó també pel desplegament de mitjans” sosté la JEC.

