Més de 250 persones es manifesten al Raval pel trasllat del CAP a la Misericòrdia

Més de 250 persones han acudit a la convocatòria de manifestació de la Plataforma Nord Raval per exigir a l'Ajuntament que revoqui la cessió de la Capella de la Misericòrdia al Macba i permeti instal·lar-hi el nou CAP Raval Nord. La marxa recorre en aquests moments els carrers de Ciutat Vella amb els crits de "La sanitat és una prioritat" i "Volem el CAP a la Misericòrdia".Aquest divendres el ple municipal votarà la revocació de la capella al Museu, després que aquest dijous el Govern i la Diputació de Barcelona hagin proposat al consistori ubicar el nou CAP en un edifici de nova construcció al costat del museu, de titularitat compartida per les dues administracions.La proposta ja estava sobre la taula però és la primera vegada que la Diputació s'hi mostra a favor. Tot I això la plataforma, integrada per veïns I treballadors del CAP, insisteix a ubicar el CAP a la Misericòrdia, l'opció que fins ara els tècnics de Salut han considerat òptima.Els manifestants insisteixen en la demanda d'ubicar el CAP a la Capella de la Misericòrdia tot i l'acord entre Govern I Diputació per oferir uns terrenys al costat del Macba on es podria ubicar l'ambulatori, en un edifici de nova construcció. Els manifestants repeteixen el càntic "El que heu signat, no ens interessa" en la manifestació pels carrers de Ciutat Vella.El grup municipal d'ERC ha celebrat la proposta d'ERC I la Diputació I assegura que "no entendria" que l'Ajuntament la rebutgés. "Aquest emplaçament és idoni i permetria iniciar els tràmits per fer el CAP de forma immediata", asseguren des del grup municipal republicà, que ja havia proposat a la Comissió de Cultura del consistori iniciar negociacions amb la Diputació per la cessió del solar.La Plataforma Nord Raval exigeix la revocació de la cessió de la Capella al Macba I dona un termini de dues o tres setmanes a l'Ajuntament per definir el futur emplaçament del CAP, segons ha explicat la directora del CAP, Anna Romagosa, a NacióDigital. La plataforma defensa la necessitat de solucionar el conflicte abans de les municipals per no allargar més els termimis de trasllat de l ambulatori

