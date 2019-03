Govern i Diputació proposen ara a l'Ajuntament que el CAP Raval Nord es faci a un solar annex al Macba

El Govern i la Diputació de Barcelona han traslladat aquest dijous a l'Ajuntament una proposta per ubicar el nou CAP del Raval Nord en un edifici de nova construcció que s'edificaria en un solar adjacent al Macba i que és propietat de l'ens provincial i del consistori. És el plantejament que han fet arribar a l'executiu d'Ada Colau les conselleres de Presidència, Salut i Cultura, Meritxell Bodó, Alba Vergés i Mariàngela Vilallonga, juntament amb el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells. La proposta també preveu que l'actual centre mèdic aculli una ampliació del CCB.La Comissió de Cultura de l'Ajuntament ja havia instat el govern municipal a negociar amb la Diputació per fromalitzar el projecte però fins ara l'ens provincial no s'havia pronunciat públicament. Ho ha fet aquest dijous, menys de 24 hores abans que el ple municipal voti aquest divendres si revoca la cessió de a Capella de la Misericòrdia al Macba per permetre que s'hi instal·li el nou ambulatori del barri.La propsota del Govern i la Diputació no ha estat ben rebuda per la Plataforma Raval Nord, integrada per professionals del CAP i veïns, que exigeix que el ple d'aquest divendres vot a favor de revocar la cessió de la Misericòrdia al Macba per instal·lar-hi l'ambulatori. "Si no, aquest espai quedarà blindat pel Macba, ha argumentat el membre de la plataforma Iñaki Garcia.La plataforma demana la revocació per decidir el futur de la Misericòrdia en "igualtat de condicions" entre les parts. Garcia ha recordat que la proposta del Govern i la Diputació no compta amb informes tècnics validats, la qual cosa suposaria allargar el trasllat del nou CAP en cas que sigui l'opció escollida.En la mateixa línia s'ha expressat la directora del CAP, Anna Romagosa, a. La directora insisteix en la revocació i considera que és l'única opció que garanteix desencallar el conflicte abans de les eleccions municipals.Una demanda que s'han fet seva els 250 manifestants que aquest dijous al vespre han recorregut els carrers de Ciutat Vella per exigir un nou CAP "digne". Amb càntics de "La sanitat és una prioritat" i "Volem el CAP a la Misericòrdia", veïns i professionals del CAP han exigit novament als partits que permetin reservar la Misericòrdia per al futur CAP.La proposta del Govern i la Diputació ha trastocat el guió previst per aquest divendres, afegint una nova variable al debat del ple. Ara mateix els grups municipals estan debatent el format de la sessió plenària i fonts municipals confirmen que el punt sobre la revocació del Macba es manté a l'ordre del dia.Barcelona en Comú no s'ha pronunciat sobre el seu sentit de vot, després que votés inicialment a favor de revocar la cessió al Macba a la Comissió d'Economia. La CUP és l'altre grup municipal que hi va donar suport i supedita el seu vot a la postura de la plataforma.Des d'ERC, asseguren que la proposta de Govern i Diputació és "idònia" i que "no entendrien" que l'Ajuntament la rebutgés. Els republcians asseguren que el projecte permet iniciar els tràmits per fer el CAP "de forma immediata".

