Govern i Diputació proposen a l'Ajuntament que el CAP Raval Nord es faci a un solar annex al Macba

El Macba s'ampliaria a la Capella de a Misericòrdia, el CAP Raval Nord es faria a un solar del costat del Macba cedit per la Diputació i la seu actual del centre mèdic acolliria una ampliació del CCCB. Aquesta és la proposta que les conselleres de Presidència, Salut i Cultura, Meritxell Bodó, Alba Vergés i Mariàngela Vilallonga, juntament amb el president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, han presentat a un representant de l'Ajuntament de Barcelona.Ara la proposta està en mans del consistori barceloní que haurà d'estudiar la viabilitat del projecte a través d'informes de planificació urbanística i de mobilitat. La proposta arriba el mateix dia que la Plataforma Cap Raval Nord digne ha presentat un manifest i anunciat una manifestació per aquest mateix vespre defensant que el CAP es faci a la Capella de la Misericòrdia.La possibilitat d'ubicar el CAP en un edifici de nova construcció ja estava sobre la taula. Avui, però, la Diputació de Barcelona, que comparteix la titularitat dels terrenys amb l'Ajuntament, s'ha pronunciat obertament a favor.La proposta arriba abans que aquest divendres el ple voti la revocació de la capella al Macba per instal·lar-hi el CAP. "Si no, aquest espai quedarà blindat pel Macba, ha argumentat el membre de la plataforma Iñaki Garcia.La plataforma demana la revocació per decidir el futur de la Misericòrdia en "igualtat de condicions" entre les parts. Garcia ha recordat que la proposta del Govern i la Diputació no compta amb informes tècnics validats, la qual cosa suposaria allargar el trasllat del nou CAP en cas que sigui l'opció escollida.

