Suspès el ple de la Cambra que havia d'aprovar una partida extraordinària per a les eleccions

L'ambient electoral ha fet créixer la tensió a la Cambra de Comerç de Barcelona. El ple que s'havia de celebrar avui per aprovar una partida extraordinària per a les eleccions -convocades per la primera setmana de maig- no s'ha pogut constituir per manca de quòrum, segons han informat afonts de la Cambra. La convocatòria havia generat controvèrsia entre els sectors crítics amb la junta que presideix Miquel Valls.Inicialment, s'havia previst una despesa de 180.000 euros per les eleccions, però finalment s'ha decidit que la partida s'incrementi fins al 470.000 euros. Tot i no constituir-se formalment el ple, la sessió s'ha celebrat amb caràcter informatiu.En el transcurs de la sessió, membres de les candidatures de Carles Tusquets i Enric Crous s'han queixat per la manca d'informació sobre el procés electoral emanada des del departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, responsable del procés electoral. Per la seva banda, el comitè executiu s'ha compromès a fer tot el que calgui per donar a conèixer la celebració de les eleccions i demanarà també a la Generalitat que exerceixi les seves competències.El reglament estableix que per celebrar el ple cal la presència d'un mínim de 30 mmebres dels 60 que formen l'organisme. Avui, només eren 26. Les raons de les absències són variades pe`ro entre elles s'atribueix al boicot d'un sector crític. Aquest amtí, un dels candidats en pugna, Ramon Masià, ha enviat una carta a valls protestant per la convocatòria, que segons ell no es pot celebrar perquè en procés electoral no es poden aprovar noves partides pressupostàries amb finalitat electoral.Les eleccions han generat una expectació sense precedents. Hi ha tres candidatures senceres amb candidat a la presidència: les del financer Carles Tusquets, la de l'empresari Enric Crous i la de l'advocat Ramon Masià, a més de la que impulsen l'ANC i el Cercle Català de Negocis i una de parcial que té el suport del grup de dones 50/50. En aquestes eleccions s'introduirà per primer cop el vot telemàtic, al qual podran accedir els 423.000 votants entre empreses i autònoms. La novetat d'aquest sistema, així com la concurrència de tantes candidatures ha provocat un ambient de tensió inhabitual. Els sectors més crítics expressen la seva desconfiança davant el suport que l'estructura de la Cambra podria estar donant, segons ells, a l'opció continuista de Tusquets. Les candidatures de Crous i Masià han reclamat que s'enviï als electors una targeta censal , cosa que fins ara la Cambra s'ha resistit a fer.

