Junqueras diu a Sànchez al Suprem que accepta el debat: «En parlem quan arribem a Soto del Real»

"Jordi, d'acord en això de fer el debat. En parlem a Soto del Real, quan arribem". Aquesta ha estat la resposta literal que el líder d'ERC i candidat al Congrés al 28-A, Oriol Junqueras, ha donat al cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, per acceptar la seva proposta. Segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies, després de conèixer el contingut de la carta de Sànchez, Junqueras ha aprofitat un moment de recés del judici que comparteixen al Tribunal Suprem per apropar-se al candidat de JxCat i comentar-li de viva veu que participaria encantat en un debat des de la presó, tal com ha reclamat.D'aquesta manera, i emplaçant-se a poder parlar-ne més detalladament quan tornin tots dos a la presó al vespre, el republicà garanteix que si finalment aquesta trobada de caps de llista es pogués fer, hi participaria de bon grat. De fet, ERC ja va anunciar fa dies que havia demanat a Institucions Penitenciaries poder fer mítings a presons de Catalunya i de Madrid, cosa que feia preveure que Junqueras acceptaria també el debat al centre de reclusió.

