Tot sobre les plataformes de pel·lícules i sèries en streaming

El 2018 va ser l'any que va confirmar una realitat incontestable i va consolidar definitivament les plataformes de streaming. Un informe de l'Associació Cinematogràfica d'Amèrica ha constatat que per primer cop les subscripcions a les plataformes digitals han superat en nombre les de la televisió per cable. El futur ja és present.Amb l'arribada d'Apple TV + , les consolidacions d'Amazon Prime Video ( que té com a objectiu destronar Netflix ) i Movistar Plus, a més del regnat imperial de Netflix, les plataformes que ofereixen contingut en streaming comencen a massificar-se i a omplir un nínxol de mercat que semblava que molt poques empreses volien afrontar o veien rentable. La companyia dels iPhone se suma també al pas de gegant que també va fer Disney el passat novembre, on va fer pública la plataforma Disney+, que arribarà aquest any a molts pocs països. hem decidit estudiar-les, classificar-les i valorar-les totes, tant pel contingut que ofereixen com per les seves característiques, com el preu o els dispositius compatibles.

