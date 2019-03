Qui és Tim Sebastian, l’entrevistador alemany que ha fet enfurismar Borrell?

Borrell abandona una entrevista al ser preguntado por Cataluña, qué buen hacer del representante de España en el Mundo 💛 pic.twitter.com/PqkARLqMQg — Bernat Castro 🦊 (@Tumultuario) 28 de març de 2019

"Vostè està mentint. Prou, pari, pari, si continuem així hem de parar aquesta entrevista. Vostè m’està entrevistant, no interrogant". Aquesta ha estat la reacció de Josep Borrell, ministre d'Exteriors espanyol, quan el periodista Tim Sebastian, presentador del programa Conflict Zone de la televisió alemanya DW News , l'ha acorralat amb preguntes insistents sobre el procés català i la reforma de la Constitució. El currículum de Sebastian, que s'ha intentat desacreditar des d'alguns sectors unionistes, és molt extens. Actualment dirigeix un dels programes de capçalera d'una cadena alemanya que es pot consumir arreu del món en una trentena d'idiomes. Va ser el primer presentador de HARDTalk, el prestigiós programa d'entrevista de la BBC. A la corporació britànica també va impulsar el projecte The Doha Debates. En la seva trajectòria també hi consta Bloomberg TV, on va presentar The Outsider.A tot això, també ha rebut diversos premis i reconeixements de molt prestigi per la seva trajectòria. Entre ells, hi consta un premi BAFTA i un parell de guardons com a Entrevistador de l'Any de la Royal Television Society el 2000 i el 2001.

