Elisenda Alamany deixa l'escó del Parlament per centrar-se en Barcelona

La coalició entre ERC i Nova, assegura la dirigent, ha de ser l'"exemple" del que volen per a Catalunya: "Que l'hegemonia del sobiranisme sigui progressista"

El 20 de febrer va deixar el grup parlamentari dels comuns i, un mes després, abandona l'escó definitivament. Elisenda Alamany, que va arribar al Parlament després de les eleccions del 21 de desembre del 2017 sent la número dos de Xavier Domènech, vol concentrar la seva activitat política en les eleccions municipals de Barcelona, on es presenta com a número dos de la llista d'Ernest Maragall fruit d'una coalició d'ERC amb Nova.La dirigent era diputada no adscrita des de que va deixar el grup dels comuns i ara deixa l'acta -decisió avançada per El Periódico que pocs minuts després ha fet pública ella mateixa- després de setmanes en què els comuns han fet crides públicament reclamant a Alamany aquest gest. En el seu comunicat, argumenta que des de Sobiranistes va intentar "redreçar" el rumb de Catalunya en Comú i "representar els valors originals" dels comuns, però que aquest objectiu "ha deixat de tenir sentit" i per això "el més coherent" és deixar l'escó."És el moment de centrar tots els esforços a renovar l'agenda de polítiques públiques des d'una visió progressista i desacomplexadament sobiranista. Aquesta aliança estratègica ha de visualitzar-se en les properes conteses electorals en un moment excepcional", ha defensat en la línia dels arguments esgrimits fins ara per teixir l'aliança amb els republicans.Divendres passat, Maragall i Alamany van presentar formalment la coalició tot argumentant que l'objectiu de l'entesa és "agrupar la Catalunya del 80%" i fer confluir l'esperit del 15-M amb el dels 11-S dels darrers anys. En paral·lel, Alamany ha explicat que amb Sobiranistes seguiran "acompanyant" les candidatures constituïdes arreu del territori "representatives del sobiranisme progressista". La coalició entre ERC i Nova, assegura la dirigent, ha de ser l'"exemple" del que volen per a Catalunya: "Que l'hegemonia del sobiranisme sigui progressista".Amb la renúncia a l'acta de Joan Josep Nuet per incorporar-se de número 4 de la llista d'ERC, va entrar Marc Parés -dirigent de l'òrbita de Xavier Domènech- com a diputat. Amb la renúncia d'Alamany serà la membre de Podem Conchi Abellán qui assumeixi l'acta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor