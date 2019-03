El PP i Cs s'acarnissen amb els socialistes a costa d'Iceta

Entrevista a @cayetanaAT en @rne: "Iceta no tiene principios, criterios, escrúpulos, ni remedio. Sus declaraciones demuestran que el PSOE de Cataluña es uno de los grandes problemas de los españoles".

A Miquel Iceta li agrada tenir un punt provocatiu en les seves declaracions. Plantejar propostes o sortides avant la lettre per sortir del bloqueig polític. Ho va fer fa uns mesos amb l'indult als presos polítics i aquest dimecres, en una entrevista a Berria, admetent que si el 65% dels catalans vol la independència "la democràcia ho hauria de permetre" . Una afirmació que ell mateix va matisar afirmant que un referèndum "no és la solució" però que ha servit perquè el PP i Ciutadans s'acarnissin amb els socialistes.En temps electoral tot s'hi val i un dels hits de la campanya electoral de la dreta és presentar un PSOE no només tou sinó còmplice dels independentistes. Mentre Pedro Sánchez intenta passar de puntetes sobre el tema català , les declaracions del primer secretari del PSC han provocat una riuada de crítiques argumentant que la sobirania nacional espanyola resideix al Congrés i no es pot fragmentar, encara que hi hagi una part significativa i sostinguda dels catalans que ho demani.A Iceta i Sánchez els han fustigat dialècticament des de primera hora del matí malgrat que el primer secretari del PSC s'ha autoesmenat, com també va fer amb els indults . Amb contundència ha obert foc la cap de llista del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, afirmant que el socialista no té "principis, criteris, escrúpols i tampoc remei", en referència a la versatilitat dels seus plantejaments.Les crítiques del PP no s'han aturat. L'encara portaveu al Congrés, l'exministra Dolors Montserrat, ha fet notar que l'autèntic programa del PSOE "és la independència de Catalunya". I el líder estatal del partit i cap de llista el 28-A ha insistit en aquesta idea. Amb to greu, Pablo Casado, ha afirmat que Iceta "va dir la veritat" i que el que realment planteja el PSOE "és la independència".Ciutadans no s'ha volgut quedar endarrere. En referència a la voluntat de Sánchez de passar de puntetes sobre Catalunya en el seu programa electoral, la cap de llista per Barcelona i portaveu del partit, Inés Arrimadas, ha indicat que Iceta sempre té "la virtut de trencar els plans de Sánchez". Ha coincidit amb Casado en afirmar que "el sanchisme ha posat data de caducitat a Espanya", en relació a la proximitat del primer secretari del PSC i el líder del PSOE.A les previsibles crítiques des de la dreta per desgastar el PSOE, que lidera les enquestes , s'hi ha afegit el foc amic provinent de Societat Civil Catalana, que ens els darrers mesos s'ha acostat als socialistes arran de la seva crisi interna, i del mateix PSOE. El president de Societat Civil, José Ramón Bosch, ha afirmat que les seves paraules són "un immens error".A Iceta també l'han criticat des del govern espanyol. Ho han fet la vicepresidenta Carmen Calvo i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, temerosos que Iceta els esguerri una campanya que voldrien amb molt poca presència del procés. Ábalos ha afirmat que ells no usaran el conflicte a Catalunya "per treure'n rèdit" electoral i ha considerat un error les paraules del primer secretari. Ha considerat que Iceta "és molt considerat a fer reflexions" i que aquestes són "inapropiades" en un context de campanya electoral.Qui ha sortit en defensa del primer secretari ha estat la cap de llista del PSC al Congrés i ministra d'Administracions Públiques, Meritxell Batet. Ha emmarcat les declaracions d'Iceta en l'intent de "millorar la convivència a Catalunya" i ha recordat que ells han combatut "de forma contundent el sobiranisme". Batet ha defensat Josep Borrell, company seu de gabinet, després de l'incident a la televisió alemanya. I el mateix ha fet Calvo, quan ha detallat que "no es poden donar per bones les mentides independentistes ". Iceta ha tingut una sort diferent a la de Borrell: "Iceta és un socialista antiindependentisme, però el nostre país no té estructura jurídica perquè ningú amb cap referèndum al seu territori trenqui la unitat d'Estat d'Espanya. No hi ha tema", ha dit Calvo.El PSC i Iceta s'han quedat sols en la seva reflexió. El PSOE no vol problemes ni buscar solucions. Menys encara en campanya.

