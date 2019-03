Dos regidors de Ciutadans pleguen per les «imposicions» del partit

Els dos regidors actuals del grup municipal de Ciutadans de Montcada i Reixac han anunciat que deixen la formació taronja per la ingerència i les imposicions que la direcció del partit exerceix a través de la direcció provincial. L’anunci es fa a dos mesos per les eleccions municipals, i després que el fins ara portaveu del grup municipal, David Gerbolés, renunciés a l’acta de regidor al·legant motius personals.Ara, Óscar Pérez i Fernando Almansa han seguit el mateix camí, però ho fan posant sobre la taula l’actitud que asseguren que el partit ha tingut cap a ells, regidors del grup municipal des del primer ple del mandat. Almansa assegura que deixen la força en considerar que “el partit imposa un candidat per a les llistes municipals, que encara no ha anunciat”, considerant que “no s’ha d’imposar el futur d’una agrupació i de les persones, existeix una manca de democràcia interna” en el si de Ciutadans.“Els esdeveniments que hem viscut en els últims mesos atempten contra la nostra dignitat i mostren una manca de respecte cap als afiliats i simpatitzants, que són el pilar de la nostra agrupació”, afegeix Almansa. “A l’aparell de partit no l’interessa el municipalisme sinó col·locar Albert Rivera a la Moncloa”, afegeix.En el seu argumentari, els dos encara regidors denuncien que arran de la dimissió de Gerbolés, la direcció del partit va decidir sense consultar-los tancar la seu de Montcada, prohibint, a la vegada, que es fessin reunions ni declaracions públiques. No obstant, la mateixa direcció va celebrar una reunió amb Pérez i Almansa, així com a una desena de militants, on els van anunciar que el candidat a les eleccions municipals s’elegiria a través del currículum de cada un d’ells.Critiquen, a més, que la força va decidir crear una gestora per dirigir l’agrupació local sense comunicar la decisió abans als regidors, una maniobra que titllen d’”intervencionista” i que de creuen que passarà factura a la formació de cara a les seves aspiracions de cara a les eleccions municipals.Ara per ara, la direcció del partit no s'ha pronunciat al respecte.

