Denuncien els Mossos per les càrregues durant el trasllat de Forcadell

Quatre persones han denunciat al cos de Mossos d'Esquadra "per una actuació que no està emparada dins de la legalitat", segons l'advocat Carles Perdiguero, membre de Juristes per la República. El lletrat ha explicat que els agents van actuar sense avisar en cap moment a les persones que s'estaven "concentrant i manifestant pacíficament" i que "van entrar a cops de porres". Els fets, tal com ha avançat NacióDigital, fan referència a l'1 de febrer d'enguany, en ple trasllat de Carme Forcadell de Mas d'Enric, al Catllar. Aquest dijous, dues persones estaven citades a declarar davant del jutjat d'instrucció número 6 de Tarragona. A les altres dues, que estaven apuntades per avui, no els ha arribat la citació judicial i està previst que declarin en els pròxims dies, després de passar "prèviament pel metge forense".Perdiguero ha avançat que el 4 de maig declararan set mossos, com a testimonis, i el 13 del mateix mes ho faran dues persones acusades d'un suposat delicte de desordres públics. Sobre això, l'advocat afirma que "no ens acaba de quadrar amb l'atestat que tenim i entenem que no té cap lògica".L'advocat que porta el cas ha destacat que de moment no s'ha pogut identificar als agents que haurien colpejat als denunciants però esperen que s'obri una investigació per poder tirar endavant la causa i exigir responsabilitats.La jornada del trasllat va estar marcada al Catllar pels cops de porra i l'actuació dels Mossos d'Esquadra, que van carregar contra un grup de persones que barrava el pas de la càpsula de vehicles policials, cap a dos quarts de set del matí.

