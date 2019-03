ENQUESTA Quin horari prefereixes si se suprimeix el canvi d'hora: d'estiu o d'hivern?

El Parlament Europeu va donar suport aquest dimarts a acabar amb el canvi d’hora estacional a la UE a partir del 2021 i permetre a cada país escollir si vol mantenir durant tot l'any l’horari d’estiu o el d’hivern. Així, els socis europeus que prefereixin l'horari d'estiu canviarien per última vegada el rellotge al març del 2021, mentre que els que prefereixin el d'hivern ho haurien de fer a l'octubre del 2021.



I ara us preguntem: si se suprimeix el canvi, quin preferiu, el d'estiu o el d'hivern?



Si no ho tens clar, t'expliquem breument els dos escenaris possibles.



Horari d'estiu (el que va de març a octubre i és GMT +2)

En cas que Espanya esculli quedar-se tot l'any amb l'horari d'estiu, a l'hivern el sol sortiria a les 9 del matí i es pondria al voltant de les 19 hores. A l'estiu, el sol sortiria entre les 6.30 i les 7 del matí i es pondria entre les 21.30 i les 22 hores.



Horari d'hivern (el que va d'octubre a març i és GMT +1)

En cas que Espanya esculli quedar-se tot l'any amb l'horari d'hivern, a l'hivern el sol sortiria a les 8 del matí aproximadament i es pondria entre les 17.30 i les 18 hores. A l'estiu, el sol sortiria entre les 5.30 i les 6 del matí i es pondria entre les 20.30 i les 21 hores.

