El Tribunal de Comptes veu irregularitats en la promoció del procés a l'exterior

El ple del Tribunal de Comptes ha aprovat aquest dijous l'informe elaborat pel fiscal en cap de l'òrgan, Miguel Ángel Torres, que veu "indicis d'irregularitat" en l'ús de diner públic en l'acció exterior del Govern per promocionar el procés a l'estranger. En concret, assegura que una part dels diners que finançaven les delegacions del Govern a l'exterior i el Diplocat es van fer servir per promoure el projecte independentista fora de l'estat espanyol.Aquest informe es va encarregar a la comissió mixta Congrés-Senat a instàncies del PP i amb els vots de PSOE i Ciutadans. L'objectiu era aclarir si els fons destinats a l'acció exterior catalana s'havien utilitzat d'acord amb els principis d'economia, eficàcia i eficiència".Segons el text, la Generalitat va gastar entre 2011 i 2017 més de 27 milions d'euros en activitats relacionades amb les delegacions catalanes a l'exterior i uns altres 16 milions en Diplocat, i part d'aquests diners van servir per difondre el procés sobiranista.

