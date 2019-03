​Detingut un novè sospitós per la violació múltiple de Sabadell

La Policia Local de Mataró va detenir aquest dimecres a la tarda un novè sospitós per haver participat en la violació múltiple d'una noia de 18 anys el passat mes de febrer a Sabadell. Segons ha pogut saber, l'home ha passat la nit en una comissaria dels Mossos d'Esquadra, i és previst que aquest dijous passi a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que és qui assumeix el cas.Es tractaria d'un sospitós que estava en cerca després que un dels detinguts va facilitar la seva identitat en la seva declaració. Aquest dijous l'home haurà de prestar declaració davant del jutge, i també s'haurà de sotmetre a les corresponents rodes de reconeixement.El passat 21 de març el jutge va decidir deixar en llibertat un dels dos empresonats fins el moment, després que l'Institut de Medicina Legal no relacionés amb ell (R.O.) cap de les mostres genètiques preses a la víctima. El jutge estimava el recurs presentat per l'investigat i recorda que la mesura es va adoptar per la identificació de la víctima en roda de reconeixement com un dels tres autors materials de l'agressió sexual, i també per l'existència d'una empremta dactilar en el lloc dels fets.No obstant, se li va retirar el passaport i té l'obligació de comparèixer periòdicament. Segueix a la presó, però, un altre dels investigats, M.A. En aquesta causa hi havia fins vuit detinguts, set dels quals ara en llibertat però amb mesures cautelars, als quals s'hi ha de sumar el detingut d'aquest dimecres.Un d'ells, B.E.H., va comparèixer amb diversos dies d'endarreriment i per això el jutge de Sabadell avisa que podria haver comès un delicte de trencament de mesura cautelar. El mateix jutjat també demana en una altra providència a l'Ajuntament de Sabadell que aboni 3.000 euros per materialitzar la seva intervenció en aquesta causa com a acusació popular.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor