VÍDEO Renfe aparta nou vigilants per apallissar un jove a Plaça Catalunya

Esto acaba de pasar en la estación Plaza de Catalunya (Barcelona) decimos una cosa: la brutalidad con la que golpean todos los vigilantes de seguridad al joven tiene su razón en que es brutalidad racista. Actuavión desproporcional. Contra la pared y todos dándole con la porra. pic.twitter.com/NCS4v3bASz — Es Racismo (@esracismosos) 27 de març de 2019

Condemnem la brutal agressió patida ahir per un jove a l'intercanviador de pl. Catalunya en una operación desproporcionada dels agents de @rodalies. Estem intentant posar-nos en contacte amb la persona agredida.

👉#SAiDenuncia: 933010597 [email protected] https://t.co/QLflxrIrzg — SOS Racisme CAT (@SOSRacis) 28 de març de 2019

La pallissa que diversos agents de seguretat de Renfe van propinar aquest dimecres a un jove a l'estació de Plaça Catalunya tindrà conseqüències. La companyia ha obert un expedient informatiu a nou vigilants per determinar si els fets són constitutius de falta i ha ordenat a les empreses a través de les quals estan contractats, Ombuds i Sureste, que els apartin del servei.Els fets van transcendir després que la plataforma Es Racismo difongués un vídeo a través de Twitter. A les imatges es veu com diversos vigilants persegueixen el jove fins que l'atrapen. Un cop són tots al seu voltant el colpegen repetidament amb les seves porres.A través d'un comunicat, Renfe ha indicat que "no tolerarà cap actitud, manifestació o acció de maltractament cap a les persones".SOS Racisme també s'ha sumat a la condemna dels fets, i qualifica de "brutal" l'agressió patida pel jove a mans dels vigilants de Renfe.Aquest dijous Es Racismo ha assegurat haver parlat amb la persona que va gravar el vídeo, segons la qual un vigilant hauria agredit el noi després que aquest es colés, la qual cosa hauria provocat que aquest es posés a córrer. "No vam veure res estrany, només que es va colar", afirma.

