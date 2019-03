Els CAP de Barcelona es mobilitzaran si l'ambulatori del Raval no es trasllada a la Misericòrdia

Si el ple municipal de Barcelona no aprova aquest divendres revocar la cessió de la capella de la Misericòrdia al Macba per permetre-hi la instal·lació del CAP Raval Nord, les mobilitzacions per exigir el trasllat de l'ambulatori a la capella s'estendran per tota la ciutat. Aquest dijous la Plataforma Nord Raval ho ha avisat i fonts de la CGT confirmen aque el sindicat donarà suport a les mobilitzacions i està disposat a convocar aturades i jornades de vaga.El suport als professionals i usuaris del CAP Raval Nord ja es va fer evident aquest dimecres amb una aturada de 10 minuts que van secundar molts treballadors de centres d'atenció primària de Barcelona i fins i tot va tenir el suport de la gerència territorial de l'Institut Català de la Salut. "Si els partits voten que no al ple serà un frau i nosaltres ens mobilitzarem amb tot el sector de la primària de Barcelona", ha assegurat el membre de la plataforma, Iñaki Garcia, en una roda de premsa aquest dijous a la capella.La infermera del CAP i ajunta a la direcció, Núria Villanueva, també ha intervingut a la roda de premsa per recordar la precarietat de l'edifici que actualment acull el CAP LLuís Sayé. "No podem garantir-hi la seguretat i això afecta els drets dels pacients", ha valorat.La infermera i membre de la plataforma Antònia Raya ha anunciat que si la votació del ple d'aquest divendres és negativa, els professionals del CAP iniciaran "accions legals" per denunciar els riscos que l'estat de l'edifici comporta per a pacients i treballadors. Raya també ha defensat que la precarietat del CAP Raval Nord també la pateixen altres ambulatoris de Barcelona. "L'atenció primària és la que rep menys recursos", ha recordat.Precisament per aquest motiu la plataforma és optimista respecte de la possibilitat que treballadors de tots els CAP de Barcelona se sumin a futures mobilitzacions. Garcia ha parlat del CAP Raval Nord com a "símbol". "Com més triguin a instal·lar-lo a la Misericòrdia, més ens ajuden a organitzar-nos", ha afirmat.De cara a la votació d'aquest divendres, només és segur que Barcelona en Comú i la CUP votaran a favor de la revocació de la cessió de la capella al Macba. A la votació inicial a la Comissió d'Economia del 19 de març, PDECat, Ciutadans, PSC i PP van votar en contra mentre que ERC va fer reserva de vot Un vot positiu d'ERC no garantiria la revocació si algun dels partits que va votar-hi en contra no canvia el seu sentit de vot, però la plataforma ha dirigit bona part de les seves reivindicacions durant aquesta setmana a ERC. "Hi ha un conflicte en el si dels partits", ha assegurat Garcia.Hi hagi conflicte o no, ERC ha canviat la seva postura envers el trasllat del CAP Raval Nord a la capella des de l'arribada de Gemma Sendra, exgerent del Macba, al grup municipal en substitució d'Alfred Bosch. Des d'aquest moment els republicans han evitat posicionar-se a favor de la revocació de l'espai al Macba -tot i que és l'aposta del departament de Salut- i això ha generat resistències internes. Aquest dijous, el diputat Ruben Wagensberg ha assistit a la roda de premsa feta a la capella per donar suport a les reivindicacions de la plataforma.La mateixa Sendra, segons la plataforma, s'ha ofert a parlar amb els veïns i treballadors del CAP aquesta setmana. "Ja no és hora de parlar; hi és des del gener i podria haver vingut abans", ha etzibat Villanueva.Després que el 19 de març l'oposició rebutgés inicialment el trasllat del CAP a la capella, la plataforma ja ha intensificat les seves mobilitzacions però asseguren que encara aniran més enllà si la votació del ple d'aquest divendres no satisfà les seves demandes. "El Macba i els partits no s'adonen què passarà si voten que no", ha dit Garcia.Raya ha posat el focus en les 6.500 firmes de suport a la instal·lació de l'ambulatori a la Misericòrdia i ha demanat a l'Ajuntament que no les "menystingui". "Que no ens donin lliçons de democràcia", ha afegit. Aquesta tarda la plataforma continuarà amb la seva pressió als partits amb una manifestació que sortirà a les set des de la capella i acabarà a la plaça de Sant Jaume.

