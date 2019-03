Jordi Sànchez convida els candidats del 28-A a fer un debat a Soto del Real

Rebo aquesta carta de @jordialapreso: "que tinguis a bé valorar la teva participació en un debat a celebrar a Soto del Real entre les persones que encapgalem les diverses opcions electorals a la circumscripci6 de Barcelona". Valorat. Compta amb mi. pic.twitter.com/irYB6RH7EV — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 28 de març de 2019

El cap de llista de Junts per Catalunya a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, Jordi Sànchez, ha enviat una carta a la resta de candidats per convidar-los a un debat a la presó de Soto del Real. La missiva l'adreça als seus rivals polítics després d'haver sol·licitat a la Junta Electoral Central autorització per fer un acte electoral d'aquest tipus, petició que no ha rebut resposta encara.La carta ha estat enviada a Meritxell Batet (PSC), Oriol Junqueras (ERC), Jaume Asens (En Comú Podem), Inés Arrimadas (Ciutadans), Cayetana Álvarez de Toledo (PP), Albano Dante Fachin (Front Republicà) i els emplaça a valorar la participació en un debat que permeti contrastar propostes polítiques malgrat la seva situació d'empresonament. Els informa que la petició per celebrar el debat ha estat formalitzada a la JEC i comunicada també a Institucions Penitenciàries, de la mateixa manera que s'ha demanat que pugui tenir cobertura mediàtica.Per qüestions d'agenda, i tenint present que Oriol Junqueras i Jordi Sànchez han de fer front al judici del Tribunal Suprem en paral·lel al context electoral, el candidat de Junts per Catalunya avisa que el debat podria fixar-se abans de l'inici formal de la campanya electoral. També proposa que estigui moderat per un professional de la comunicació consensuat entre tots els partits. "La meva voluntat no és fer un acte electoral dins de la presó, sinó oferir als electors un debat obert, lliure i plural", assegura Sànchez a la carta.El primer en respondre ha estat Albano Dante Fachin, que a través de Twitter ja ha dit a Sànchez que pot comptar amb ell per mantenir el debat a la presó de Soto del Real.

Carta de Jordi Sànchez als caps de llista del 28-A by naciodigital on Scribd

