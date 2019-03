Dos agents dels Mossos afirmen que van patir agressions de «la massa» el 20-S a Sabadell

Dos agents dels Mossos han relatat aquest matí un escenari d'agressivitat i violència el 20-S a Sabadell, durant l'escorcoll del domicili de Joan Ignasi Sànchez, assessor del Departament de la Presidència. Els dos testimonis -el setè i el vuitè de la sessió d'avui- han explicat que la Guàrdia Civil els va demanar suport per fer un passadís policial per treure la comissió judicial de l'edifici. "Havíem de fer un cordó de seguretat. Els concentrats seien en actitud pacífica. Hi havia unes 700 persones", ha explicat un dels agents a preguntes del fiscal.El mosso ha dit que "la massa" els va empènyer i ell va rebre un cop amb un casc de moto. "Ens van insultar, però no vaig sentir amenaces", ha dit. La seva lesió va ser "una petita distensió al genoll", però va poder anar a treballar el dia següent. Ha precisat que el van sacsejar i el van agafar per l'armilla antibales. També ha dit que la mobilització no estava organitzada i era "molt espontània", i ha situat l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant, entre els concentrats. Malgrat la situació descrita, un dels testimonis ha admès que els Mossos no van carregar contra els concentrats.A preguntes de l'advocacia de l'Estat, ha dit que els moviments de "la massa" intentaven impedir que els agents arribessin al lloc i, després, per impedir que sortís la comitiva judicial de l'edifici. "Quan la comitiva va aconseguir sortir vam marxar i ja no sé com es va dissoldre la concentració", ha dit.El següent testimoni ha avalat les tesis del testimoni anterior. Ha explicat que van arribar a les 9.45h al lloc i, després de tres hores, hi havia unes 700 persones. Ha dit també que van intentar tres cops obrir un passadís per fer sortir la comitiva judicial de l'edifici que s'estava escorcollant. "Quan la gent veia que arribàvem al portal, s'asseien i s'enllaçaven els braços", ha dit. També ha parlat dels moviments de "la massa" per impedir l'actuació policial, amb "bastanta agressivitat". Finalment, la comitiva va poder sortir pel pàrquing.També ha parlat d'una persona que va colpejar amb un casc un agent i que va veure "cops i puntades de peu i cops de puny". "Unes 100 persones eren les que estaven més agitades", ha dit, i ha explicat que ell va patir diverses agressions per part de tres persones diferents. "Vaig estar de baixa tres setmanes", ha explicat a preguntes del fiscal.

