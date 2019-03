Per fi, un delicte!

Més d’un en presó preventiva sense que ningú pugui justificar molt bé per què. Un judici històric i exemplaritzant amb centenars de testimonis. I tot per res? Bé, per res, no. Sembla que han aconseguit trobar algun indici que la Generalitat va pagar alguna cosa que potser estava relacionada amb el referèndum. A la premsa de Madrid es noten els sospirs d’alleujament.A El País, Xavier Vidal-Folch encara no s’ho acaba de creure. "Va forjant-se la malversació ", titula l’anàlisi i ens parla "d’alguns indicis, però no encara de forma indubtable". Un anunci a TV3 per aquí, un pagament als observadors (bé, ell en diu "visitants") per allà... sembla que alguna cosa va sortint... l’ABC Álvaro Martínez no va amb tantes punyetes i li posa xifra i li treu el presumpte. "Un frau colossal, que, per exemple, 100.000 euros [després al text ho amplia a 'centenars de milers'] que havien de ser per a la Cooperació al Desenvolupament en diferents llocs del món acabessin dedicats al ‘programa d’acció exterior de la Generalitat’". No aclareix si és més colossal o menys que els diners que el PP valencià va desviar dels hospitals d’Haití per comprar pisos a Russafa, per què encara que no es tracti de fer un «i tu més», almenys ens podem preguntar que si uns "indicis" de "centenars de milers d’euros" han servit per justificar aquesta causa general, què hauríem de fer amb "l’organització criminal" [policia dixit] anomenada Partido Popular?Però tornem al tema dels observadors, perdó visitants, i les seves "paraules regades amb milers d’euros", segons editorialitza La Razón . Qui s’hi posa més a fons és Javier Caraballo a El Confidencial, i tot per demanar-li a Von Grünberg que "els collons, els posi a Alemanya". Tot molt castís, sí, però amb arguments. En concret els de sempre posats en fila: "En aquesta desconsideració va implícita una mirada elitista i arrogant. Entre l’estereotip de bandolers i flamencs dels pintors i artistes romàntics del XIX, la propagació interessada de la llegenda negra de la Inquisició". En resum: que ens tenen mania. Ah, i allò de "que demanin la independència de Flandes i Baviera". I perquè el senyor en concret es diu Von Grünberg, que si no estic segur que també sortiria alguna cosa del cognom o del DNI.Total, que el testimoni dels observadors no val, perquè estan pagats –i a més amb diners robats!- i la versió de debò és el relat de violència sense treva ni pietat de la Guàrdia Civil, tal com explica Gari Duran des de El Español . I jo me la creuria. A algú capaç de votar per internet a la consulta del 9N –i no una, sinó cinc vegades!- no m’atreviria mai a desmentir-la. I si ho va fer des d’un poble anomenat Santa Perpetua de la Moguda –ves que no quedi al costat de Sant Esteve de les Roures- doncs encara menys.

