L'Advocacia de l'Estat torna a demanar que s'imputin votants de l'1-O

L'Advocacia de l'Estat i un sindicat policial han recorregut la negativa del jutge de Barcelona que investiga les càrregues de l'1-O d'imputar votants per formar una "massa tumultuaria", segons ha avançat eldiario.es L'Advocacia rebutja la interpretació del magistrat que considera que l'actitud dels votants era "merament passiva", així com la valoració de l'instructor que apunta que van ser "víctimes directe de la situació de confrontació generada pels poders públics".El jutge no veu "murs humans" en els col·legis de Barcelona i descarta que actuessin contra la policia espanyola. Per contra, l'advocat de l'Estat apunta que el "votarem, votarem" revelava que els concentrats coneixien la intenció de la policia espanyola d'aturar la votació.

