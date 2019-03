Torra no renuncia a tenir pressupostos i descarta un avançament electoral

.@QuimTorraiPla: "Nosaltres ens vam reunir més de 10 vegades amb els comuns per intentar apropar solucions. Malauradament hem entrat en un cicle electoral on aprovar uns pressupostos és molt difícil, però insistirem" #TorraambCuní pic.twitter.com/HZ517LPsjX — Aquí, amb Josep Cuní (@AquiCuni) 28 de marzo de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha promès aquest dijous que el seu Govern començarà a impulsar mesures socials en les reunions setmanals de l'executiu i convertirà aquest dia de la setmana en els "dimarts socials". En una entrevista a Ser Catalunya , Torra ha afirmat que no renuncia a aprovar els pressupostos després del cicle electoral -eleccions espanyoles, municipals i europees- i tornarà a "insistir-hi" durant el mes de juny. El president català també ha reiterat que no té previst un avançament electoral a Catalunya, malgrat la petició de la CUP, que demana convocar eleccions.Torra s'ha referit a les condicions de JxCat per donar suport a Pedro Sánchez després dels comicis del 28 d'abril. El president de la Generalitat condiciona el vot favorable al candidat del PSOE al fet de poder parlar del dret a l'autodeterminació i d'assumir la figura d'un relator en les negociacions. "Si no hi ha això, no podem donar-li suport", ha afegit. En aquest sentit, Torra ha instat Sánchez i la resta de partits espanyols a ser "clars" i a posar sobre la taula la seva proposta per a Catalunya, tot recordant que al programa del PSOE no hi apareix cap model territorial concret. El president de la Generalitat assegura que JxCat no anirà a Madrid amb la voluntat de bloquejar sinó a "desbloquejar la situació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor