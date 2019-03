Dos agents de la Guàrdia Civil denuncien «escraches» en hotels de la Seu d'Urgell

Els dos primers testimonis de la Guàrdia Civil han denunciat "escraches" organitzats contra els hotels de la Seu d'Urgell on s'allotjaven els agents la tardor del 2017. El primer testimoni ha relatat que el dia 3 d'octubre un grup de persones "organitzat" es va concentrar a l'hotel i van fer crits i insults, i també una cassolada. "Això va començar al es 17.30h i van estar allà prop d'una hora", ha dit a preguntes de la Fiscalia, i ha assegurat que hi havia unes 1.000 persones i també un vehicle de Bombers. A preguntes de les defenses, ha admès que no sap si cap dels líders independentistes estava darrere d'aquestes convocatòries.L'agent ha dit que això va passar més dies. En les concentracions es cridava "fora les forces d'ocupació", entre més càntics i insults. "No va haver cap amenaça, però sí càntics contra nosaltres", ha afirmat. "Les persones estaven organitzades", ha assegurat, i ha denunciat que hi havia "cartells" per tot el municipi fent crides a la mobilització amb la imatge "d'una cara amb una franja que la creuava en diagonal".El guàrdia civil ha dit que tot plegat li va generar "temor" perquè "no podien sortir de l'hotel" i no ha concretat si els Mossos van col·laborar amb ell. Preguntat per si els fets de la Seu d'Urgell es van repetir en més municipis, ha dit que això va passar en més llocs de Catalunya. Així mateix, ha dit que el propietari de l'hotel se sentia "pressionat" i que els va dir que no renovaria la seva reserva. "Vam marxar cap al dia 4 i 5 d'octubre", ha explicat.El segon testimoni ha explicat que estava allotjat a l'Hotel Nice de la Seu d'Urgell i ha denunciat que va veure des de la seva habitació que una "multitud" va fer un "escrache" als agents de la Guàrdia Civil. "Hi havia uns 50 agents de la Guàrdia Civil", ha explicat. A la mobilització hi havia unes 150 persones i un camió de Bombers."L''escrache' va consistir en impedir l'accés de qualsevol persona. Ens insultaven i ens deien assassins", ha explicat a preguntes de la Fiscalia, tot plegat amb el vehicle dels Bombers fent sonar les sirenes. "Els companys ho van passar força malament", ha dit, i ha assegurat que la mobilització estava "organitzada, estructurada i orquestrada". L'agent també ha dit que el propietari de l'hotel els va dir que es trobava sota molta pressió per les concentracions que hi havia davant dels hotels.

