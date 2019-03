Destrossen la placa que recordava les tortures policials a la Via Laietana

El faristol que recorda les tortures franquistes a l'edifici de Via Laietana ha estat malmès anit. Un grupuscle ultra ha reivindicat l'atac.



Inútil que intentin silenciar la memòria. Restaurarem la placa i investigarem els responsables. A BCN, no callarem.#CuentaseloAMejias pic.twitter.com/M6MIKMaBo1 — Gerardo Pisarello (@G_Pisarello) 28 de març de 2019

Ni 48 hores. La placa que es va instal·lar dimarts a la Via Laietana de Barcelona per recordar i denunciar les tortures policials que es van produir durant el franquisme a la prefectura superior de la policia espanyola ha aparegut aquest matí destrossada. Se n'ha fet ressò el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Gerardo Pisarello.Ahir, el Sindicat Unificat de Policia (SUP), el principal sindicat de la policia nacional espanyola, va exigir retirar la placa qualificant-la d'un "atemptat a la convivència". També la regidora de Ciutadans va posar-la al punt de mira i va dir que era una placa ofensiva que assenyalava uns policies que es "juguen la vida" per "defensar la llibertat".

