El Festival Ésdansa tria Núria Feixas com a nova directora

Aquesta setmana s’ha triat Núria Feixas com a nova directora de l’de les Preses, a la Garrotxa, en substitució de Jordi Fosas, nomenat tot just fa un mes director artístic de la Fira Mediterrània de Manresa . L’elecció de Núria Feixas, responsable de producció i coordinadora del Festival, ha estat consensuada per tot l’equip, el qual va valorar positivament la seva feina i professionalitat a l’hora de proposar-la com a candidata a la junta del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat organitzadora de l’Ésdansa.Amb l’entrada de la nova directora, el sistema organitzatiu intern del festival no es veurà modificat. Núria Feixas assumirà el seu càrrec com a directora i continuarà treballant de forma conjunta els aspectes artístics i logístics amb la resta de l’equip a través d’una comissió, tal com s’havia fet fins ara.Lluny de plantejar-se canvis radicals, Núria Feixas reconeix que el seu principal objectiu és aconseguir mantenir l’alt nivell que el festival ha assolit en els darrers anys i no perdre de vista les coses bones que l’antic director va aportar i aconseguir. La reivindicació del paper de la dansa d’arrel tradicional com a expressió artística viva i en constat evolució, per exemple, continuarà sent el pal de paller de l’Ésdansa, així com la seva mirada actual, transversal i internacional.Per bé que encara no s’ha fet pública la programació de la nova edició de l’Ésdansa –que tindrà lloc del 19 al 25 d’agost d'enguany–, les propostes que s’hi podran veure hauran estat treballades excepcionalment de forma conjunta pels dos directors i tancaran el cicle argumental dedicat a la creació i la innovació, iniciat fa tres edicions.Núria Feixas, nascuda a Hostalets d’en Bas l'any 1990, comença a ballar dansa tradicional amb tan sols sis anys, fet que la vincula de forma immediata al Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. Tot i ser llicenciada en Enginyeria Tècnica Agrícola, la seva afició la porta a treballar en l’àmbit de la dansa i la cultura. Des de 2014 i fins aquest passat mes de febrer, ha format part de la Junta Directiva del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat especialitzada en la recerca, formació, creació i difusió de la dansa d'arrel tradicional. Paral·lelament, des del 2016 i fins a l'actualitat, ha estat membre de la comissió del Festival Ésdansa de Les Preses, on ha portat la producció i la coordinació general del festival.Núria Feixas també està relacionada professionalment amb el món de la producció de grans esdeveniments des de 2013, any en què entra a treballar a La Caraba Produccions - serveis a la cultura SL, empresa especialitzada en la producció i serveis tècnics integrals per a esdeveniments per a la qual treballa.

