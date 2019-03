La Guàrdia Civil entra a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i al Consell de l'Alt Urgell

La Guardia Civil està escorcollant l'Ajuntament de #LaSeu i el Consell Comarcal de #AltUrgell des de primera hora del matí.



No permeten l'entrada a treballadores i es desconeixen els motius. pic.twitter.com/YBnGlPPXXB — CUP Alt Urgell (@CUP_AltUrgell) 28 de març de 2019

La Guàrdia Civil ha entrat aquest dijous a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, governat pel PDECat, i també al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La causa, sota secret de sumari, està dirigida pel jutjat d'instrucció 2 de la Seu d'Urgell que té obert un procediment des del passat 26 de març pels delictes de prevaricació, malversació, contra l'administració pública, fraus contractuals, frau de subvencions i negociacions prohibides a funcionaris.Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la investigació s'ha iniciat arran d'una querella del ministeri fiscal contra quatre persones relacionades amb el consistori. El mateix dia de la presentació de la querella es va sol·licitar i acordar l'entrada i registre a l'Ajuntament per tal de buscar documentació necessària per al procediment. En aquests moments encara no hi ha data perquè declarin els querellats.Els agents han fet sortir tots els treballadors del consistori excepte un regidor de l'equip de govern, la interventora, els informàtics i el secretari municipal. També han requisat alguns telèfons mòbils d'alguns treballadors i han demanat contrasenyes de correu electrònic.Es tracta d'un operatiu ampli, amb força vehicles i agents, i tot apunta que es podria allargar unes hores. S'ha iniciat als voltants de les vuit del matí.Els treballadors que eren a dins dels dos edificis ja no han pogut sortir, i els que anaven arribant no han pogut entrar.Porta el cas el jutjat d'instrucció número 2 de La Seu d'Urgell.

