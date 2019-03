​El Banc Sabadell preveu reduir oficines de forma «progressiva»

El Banc Sabadell va tancar un centenar d'oficines físiques a l'Estat durant el 2018, segons ha explicat el president de l'entitat, Josep Oliu, en una atenció als mitjans aquest dimecres a Alacant. Oliu ha explicat que han fet els tancaments de forma "discreta" i serà un procés "progressiu" que s'anirà seguint "any rere any". Fonts de l'entitat han remarcat que la reducció d'oficines no es fa seguint cap pla de tancament i no han comportat acomiadaments."Cada any projectem números però no hi ha decisions tancades al 100%", ha dit el conseller de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, a la roda de premsa prèvia a la junta d'accionistes. Guardiola ha remarcat que és una "tendència natural" que s'anirà "accelerant" a mida que els clients es relacionin més amb el banc a través de plataformes tecnològiques, i no presencialment.Guardiola ha dit que el ritme de tancament el marcarà la tendència d'ús d'eines digitals i la competència. De fet, l'altre gran banc català, Caixabank, va anunciar l'any passat que tancaria més de 800 oficines fins al 2021. "No crec que veiem processos molt radicals en una entitat, serà un procés continu. La profunditat el temps l'anirà dient", ha dit el conseller delegat del banc, que no ha volgut donar xifres per a aquest any. Els tancaments tindran més impacte en els grans nuclis urbans.Els problemes informàtics de la integració tecnològica de la filial britànica de l'entitat, el TSB, van generar sobrecostos durant el 2018. "Ja se'ns ha passat el mal de cap", ha dit Oliu, tot i que ha admès que no estan "contents" amb el que ha aportat fins ara el banc britànic al grup. Ara que ja està "plenament operatiu", Oliu ha esperat que el 2019 el TSB "no resti" del compte de resultats i "aporti significativament" el 2020.A principis de maig s'incorporarà la nova consellera delegada de TSB, Debbie Crosbie, i serà aleshores quan es presenti un pla director per al banc britànic que pot plantejar reducció d'oficines i de personal. Oliu també ha retardat la consecució dels objectius del pla estratègic 2018-2020 relacionats amb TSB però ha dit que es mantenen els de la resta del grup.Oliu ha dit que actualment no contemplen fusionar-se amb altres entitats però no ha descartat que pugui haver-hi oportunitats en un futur.Preguntat per rumors d'una possible fusió amb Bankia, el president de Banc Sabadell ha assegurat que "no hi ha res sobre la taula". També ha dit que no contemplen expandir-se a més països fins que consolidin els mercats internacionals actuals: Mèxic i el Regne Unit.La junta d'accionistes ha d'aprovar dijous a la tarda els comptes de 2018. Banc Sabadell va obtenir uns beneficis de 328,1 milions d'euros, xifra que representa una caiguda del 54,2% respecte l'any anterior. El descens es deu als problemes tècnics que va generar la integració informàtica de la filial britànica de l'entitat, TSB, -ja culminada- i a la neteja del seu balanç, amb uns costos extraordinaris de 637,1 milions d'euros.D'altra banda, la Junta d'Accionistes ha de donar el vistiplau al repartiment d'un dividend complementari en efectiu de 0,01 euro per acció, que se sumen als 0,02 ja repartits. El dividend complementari s'abonarà el 5 d'abril.

