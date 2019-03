​VÍDEO Borrell perd els papers en una televisió alemanya en plena conversa sobre el procés

Borrell abandona una entrevista al ser preguntado por Cataluña, qué buen hacer del representante de España en el Mundo 💛 pic.twitter.com/PqkARLqMQg — Bernat Castro 🦊 (@Tumultuario) 28 de març de 2019

El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, ha perdut els papers a la televisió alemanya DW News i ha abandonat el plató a mitja entrevista quan el periodista li ha començat a preguntar pel procés català. Uns instants més tard, i després de parlar amb els seus assessors, el socialista ha tornat i ha continuat la conversa, en un to força tens (la podeu veure sencera a sota de la notícia).Tot ha començat quan el periodista li demana com pot ser que Carme Forcadell, amb 63 anys i sense cap antecedent, estigui en presó preventiva. Continuant en el marc del conflicte català, li pregunta també perquè el govern espanyol no es planteja una reforma constitucional. El ministre respon que perquè haurien de fer-ho, si els catalans no han vingut al Congrés amb una proposta tal i com van fer els bascos. I en aquest moment, l’entrevistador li dona la raó per la qual haurien de fer-ho: “Per què ho demana un 70% de gent, segons el CIS”.Borrell ha encaixat de males maneres i amb cara de sorpresa l'afirmació. “Vostè està mentint. Prou, pari, pari, si continuem així hem de parar aquesta entrevista. Vostè m’està entrevistant, no interrogant”, li ha deixat anar. I tot seguit, Borrell es treu el micròfon i abandona el plató molt enfadat.Després de parlar amb els seus, el ministre torna per acabar l’entrevista amb cara de pocs amics. I en el moment del comiat, Borrell li diu al periodista: “Gràcies, però agrairia que una altra vegada em fes les preguntes menys parcials”. I el periodista conclou contundent: “No estic aquí per fer-li les preguntes que vostè vol”.Aquí podeu veure el reportatge i l'entrevista sencera:

