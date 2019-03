Iceta fa marxa enrere: «Un referèndum sobre la independència no és la solució»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha defensat aquest dimecres al vespre que un referèndum sobre la independència "no és la solució". D’aquesta manera, Iceta s’ha fet enrere d’unes declaracions que ha publicat aquest dimecres el diari Berria en què considerava que "si el 65% dels catalans vol la independència, la democràcia ha de trobar un mecanisme per habilitar-la" El primer secretari dels socialistes catalans ha assenyalat que és equivocat pensar en una "solució puntual de sí o no". Aposta per fer un esforç per trobar “el camí del mig”. I tot i que encara no sigui un moment “prou madur”, un nou acord en matèria d’autogovern i finançament “permetria fer avançar la societat catalana”, ha afegit.Iceta ha assenyalat que considera que la independència “no és bona per a Catalunya” i que perquè el país avanci cal una transformació autonòmica i federal de l’Estat. Segons ell, un referèndum sobre la independència en cap cas és la solució. Iceta ha apostat per un acord polític “que tingui el suport d’una àmplia majoria basat en l’autogovern i una millora del finançament” i, eventualment, la qüestió es podria sotmetre a la ratificació de la ciutadania.El primer secretari del PSC ha dit que cal que tothom sigui conscient que en una “societat dividida” com la catalana, no es pot pensar en una “solució màgica” de sí o no, “perquè no existeix”. Iceta ha posat com a mostra de cas fallit el del Brexit i ha opinat que hi ha “mecanismes millors” en democràcia representativa que han de permetre arribar a un acord amb la ciutadania.Creu que la societat catalana “ha de retrobar-se amb ella mateixa”. Per ell, el problema no és només d’encaix amb la resta d’Espanya, sinó també una qüestió de resoldre el problema intern. “Amb una divisió tan gran, cal fer un esforç per retrobar el camí del mig, que és la feina que estem intentant els socialistes des de fa molt de temps”, ha reblat.D’altra banda, el primer secretari del PSC també ha defensat que en comptes de buscar solucions definitives per resoldre el conflicte s’hauran de trobar solucions parcials basades en el diàleg. Un diàleg que, ha apuntat, s’ha de produir “dins les institucions i des del respecte a la llei”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor