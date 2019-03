Aznar, al rescat de Casado i contra Vox

L'expresident del govern espanyol José María Aznar ha fet aquest dimecres una crida a concentrar el vot de centre dreta en la formació que dirigeix Pablo Casado: "Des de la meva autoritat moral, la meva història, la que se'm reconegui, des dels meus anys i la meva experiència com a president, apel·lo a la responsabilitat del votant de centre dreta perquè voti el PP i res més que al PP".Així, ha advertit que la fragmentació en aquest espai "divideix" i posa en perill el resultat electoral, i ha incidit que "quan es fan algunes propostes cal mirar bé el que es diu" i que "no es tracta de repartir armes a ningú, es tracta d'unir vots en favor d'Espanya".L'expresident espanyol, que ha presumit de la seva fama de "parlar amb claredat", ha assegurat que a ell, que ha estat "en gran manera protagonista de la història", mirant-li a la cara, ningú li pot parlar d'una "derechita covarda" perquè no li aguantaria la mirada.Aznar ha reconegut que en el moment actual l'espai del centre a l'esquerra política té un avantatge, que és que "s'està concentrant el seu vot en el PSOE mentre els podemitaschavistes es van esfondrant".Ha advertit que "quan un va unit a les eleccions té moltíssimes possibilitats de guanyar-les, quan un va dividit té moltíssimes possibilitats de perdre-les". "O concentrem l'esforç i els vots en el PP o correm el risc no solament de no guanyar les eleccions, sinó que se'ns en vagin la Transició, la Constitució i la continuïtat històrica d'Espanya especialment", ha alertat.

