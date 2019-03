Lesmes es queixa al president del Senat francès per la carta dels 41 senadors

El president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha enviat una carta al president del Senat francès, Gérard Larcher, on qualifica “d’inadmissible” la declaració que 41 membres d’aquesta cambra van signar pel “respecte dels drets i llibertats fonamentals a Catalunya”.Al seu escrit, Lesmes sosté que afirmar que els representants de la Generalitat pateixen presó per la seva ideologia “és manifestament contrari a la veritat”. Segons Lesmes, “és inadmissible” que s’asseguri que a Espanya existeix “una situació de repressió de representants polítics per raó de les seves opinions”, perquè suposa una “desqualificació de la nostra actuació com a jutges i de la pròpia democràcia espanyola” des d’uns plantejaments “que no corresponen a la realitat” i que són “producte de la propaganda i de la desinformació interessada”.Segons Lesmes, el Tribunal Suprem “únicament” ha portat a judici “actuacions atribuïdes als acusats i realitzades en l’exercici de les seves responsabilitats públiques” que són “actes que podrien ser constitutius de delicte”, però “en cap cas s’estan jutjant les seves idees o opinions”. En aquest sentit sosté que és “especialment dolorós” haver de “recordar” que “a Espanya es respecten escrupolosament els postulats de l’Estat de dret”.En aquest sentit afirma que la declaració dels 41 senadors francesos, entre els que hi ha membres del partit del president Emmanuel Macron, ha generat un “profund malestar” al Suprem. “A Espanya existeixen partits polítics obertament independentistes que concorren als processos electorals des de fa més de quaranta anys amb absoluta llibertat i normalitat sense que mai s’hagi obert un procés penal contra els seus dirigents, militants o votants per raó de les seves idees o opinions polítiques, que tenen la legitimitat emparada per la pròpia Constitució Espanyola”, sosté.