Condemnen a tres anys de presó la cangur de la nena que va patir abusos d'un octogenari

L'Audiència de Lleida ha condemnat a tres anys de presó la cangur d'una nena de sis anys de Bellvís (Pla d'Urgell) acusada de cooperadora necessària en un delicte continuat d'abús sexual.La Sala considera provat que l'acusada, almenys en tres ocasions, a començaments de març de 2015, i de manera pactada amb un octogenari , va dur la menor, a qui cuidava, a la terrassa d'un bar on era l'home i la va deixar amb ell. Que l'home, que no ha estat jutjat perquè la seva demència el fa inimputable, amb ànim de satisfer el seu ànim libidinós i vulnerant la llibertat i indemnitat sexual de la menor, abraçava fortament la nena acostant-la cap al seu cos, l'agafava per les natges i li donava petons a la boca. L'Audiència considera provat que els fets eren "presenciats" i "permesos" per l'acusada, que vigilava.El judici es va fer a l'Audiència de Lleida l'11 de març 2019 i l'acusada va declarar per videoconferència des de Romania, amb l'ajuda d'una traductora. Segons van declarar els Mossos d'Esquadra que van vigilar la cangur i l'octogenari i que van fotografiar l'escena, l'home feia tocaments a la menor mentre la cangur vigilava i ho "facilitava". "L'acusat pujava a la nena a sobre seu, amb les cames obertes, de cara a ell, l'agafava de les natges, la pressionava contra els seus genitals i li donava petons a la boca", van declarar els dos agents que van presenciar els fets durant les vigilàncies.Les dues veïnes que van donar el crit d'alerta també van descriure l'escena en el mateix sentit. L'acusada va negar haver dut la nena que cuidava a l'home perquè aquest li fes tocaments i va dir que no va veure mai que li fes tocaments inapropiats ni petons als llavis. L'acusada va afegir que l'home feia petons a la cara de la nena i l'acariciava, "com a altres nens", i que ella considerava que era un comportament "normal". "No era una actitud de caràcter sexual sinó d'afecte d'una persona gran cap a una nena", va declarar. L'Audiència de Lleida ha considerat provats els fets i ha condemnat la cangur a tres anys i un dia de presó i a cinc anys de llibertat vigilada.La fiscalia demanava sis anys de presó per a la cangur per un delicte continuat d'abús sexual com a cooperadora necessària i vuit anys de llibertat vigilada. L'acusat, Jaume R. I., en canvi, de 87 anys, va ser declarat "inimputable", després que els forenses dictaminessin que patia deteriorament cognitiu a causa de la seva edat.

