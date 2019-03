VÍDEO Salellas denuncia els canvis de criteri de Marchena per limitar les defenses

VÍDEO Salellas denuncia que "cada vegada que hi ha un element d'internacionalització" el Suprem "limita l'actuació" de la defensa. Lamenta que hi hagi "cert privilegi" per als testimonis que "confirmen el relat de la violència" https://t.co/1yVbf4eTep #judici1O pic.twitter.com/WuwDZ7utZJ — NacióPolítica (@naciopolitica) March 27, 2019

L'interrogatori a Helena Catt, la cap dels observadors internacionals l'1-O, ha acabat amb tensió entre Benet Salellas i Manuel Marchena. L'advocat de Jordi Cuixart ha volgut preguntar sobre si a l'informe que van elaborar els experts en relació als fets del dia del referèndum van fer referència a vulneracions de drets humans. Marchena ha aturat l'interrogatori i ha criticat que Salellas fes una pregunta que no és pertinent perquè la testimoni no havia estat citada per parlar d'aquella qüestió. "La sala té material probatori per determinar si va haver vulneracions de drets humans", ha dit Marchena.La tensió ha continuat i Salellas ha mostrat la seva disconformitat per la decisió del tribunal i ha mirat de fer la pregunta de nou de manera diferent. "No permetrem que algú vingui a il·lustrar a la sala sobre si es van vulnerar o no drets humans", li ha etzibat Marchena, i ha acusat el lletrat de "voler suplantar el tribunal". Salellas no ha fet més preguntes i l'interrogatori ha acabat així.En acabar la sessió del judici, Salellas ha fet una atenció als mitjans en la qual ha denunciat que "cada vegada que hi ha un element d'internacionalització" el Tribunal Suprem "limita l'actuació" de la defensa. "Tot el que faci referència a drets humans fa por al tribunal", ha dit, tot lamentant que hi hagi "cert privilegi" per als testimonis que "confirmen el relat de la violència" i, en canvi, hi hagi "activitat censora" quan els testimonis aporten una altra perspectiva.Helena Catt, ha admès que va cobrar del Diplocat 8.000 euros per la seva feina de dirigir el grup d'experts que va elaborar l'informe sobre els fets que es van produir a Catalunya entre el juliol i l'octubre del 2017, inclòs el referèndum. Ha precisat que va rebre els diners a través de transferència bancària, que va facturar el seu salari al Diplocat i que també van sufragar-li les seves despeses d'estada, xifra que no ha recordat durant el seu testimoni. Ha assegurat que la resta de membres de l'equip rebien la mateixa retribució setmanal que ella, però que van cobrar en funció de les setmanes de treball que hi van dedicar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor