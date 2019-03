VÍDEO Forta topada entre Pina i Marchena en ple interrogatori al Suprem

L'advocat de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, Jordi Pina, ha tingut un fort enfrontament amb el president del tribunal, Manuel Marchena, a les acaballes de l'últim interrogatori d'aquest dimecres al Tribunal Suprem. El testimoni era un subinspector dels Mossos que va ser ferit al dit el 20-S a Sabadell i Pina li ha volgut fer notar algunes contradiccions de l'atestat que va redactar aquell dia. Marchena s'hi ha oposat i ha començat una picabaralla sobre qüestions tècniques fins que el magistrat ha aturat el debat. Podeu recuperar el moment aquí:D'altra banda, més enllà dels observadors internacionals, un agent de la Guàrdia Civil i dos dels Mossos d'Esquadra han descrit "agressions" i un ambient de "crispació" i de "tensió" durant l'escorcoll del domicili i detenció de Joan Ignasi Sánchez, exassesor de l'exconsellera Meritxell Borràs, a Sabadell el 20 de setembre del 2017. "Vam rebre cosses, cops de puny, empentes i un manifestant va agredir agents amb un casc", han relatat els dos agents de la policia catalana, que van resultar ferits lleus. Un d'ells en una mà perquè va caure quan "la massa" avançava, i l'altre en un dit intentant frenar la gent.La situació descrita pels tres testimonis és que, un cop es va fer públic l'escorcoll, una setantena de persones es va concentrar davant del domicili del detingut i que cap a les 11 del matí ja eren uns 700. De tots ells, han identificat que vora d'un centenar tenien una conducta "agressiva" mentre la resta estaven en una actitud de "resistència passiva", assegudes a terra i aixecant els braços. L'objectiu dels mobilitzats, han dit, era impedir la tasca de la comitiva judicial. "Una part de la massa s'erigien per bloquejar l'acció policial. Sota el meu punt de vista, estaven dirigits per algú", ha assegurat un dels mossos. Van trigar, ha dit l'agent de la Benemèrita, tres hores en poder sortir.L'agent de la Guàrdia Civil que ha declarat ha insistit que la "crispació" de la situació era "exagerada" i que van rebre insults constants i cops per part dels manifestants, dels quals també ha subratllat que van llançar iogurt i que es van asseure a terra per abocar-los a "arrencar bolets" -feia referència a arrencar cebes-. Els agents policials, han dit els testimonis, eren "sacsejats" i insultats amb crits de "feixistes", "opressors" o "botiflers".Entre els manifestants, han dit, hi havia regidors del govern municipal, com ara l'alcalde Maties Serracant i el tinent d'alcaldia Juli Fernàndez.

