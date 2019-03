Inda, Urreiztieta, Alfonso Rojo i Daniel Montero, a sou del presumpte grup criminal de Villarejo

Novetats en la causa Tàndem que esquitxen de nou l'excomissari José Manuel Villarejo i diversos mitjans espanyols. Com ha avançat el diari Público , els investigadors de la causa han trobat l'àudio que demostra que Villarejo va gravar agents del CNI i Afers Interns arran del cas del petit Nicolàs i que va entregar el material a "infiltrats" seus dels mitjans. Aquests darrers són Eduardo Inda i Esteban Urreiztieta -encarregats de la secció d'investigació a El Mundo-. Amb quin objectiu? Que entreguessin la gravació il·legal al presumpte estafador i així s'anul·lés el procediment judicial, una pràctica totalment prohibida.L'informe que ja ha arribat a la jutge que instrueix el cas del petit Nicolàs inclou també els pagaments que alguns periodistes podrien haver rebut de la xarxa de Villarejo per informacions sobre Guinea Equatorial, com per exemple Alfonso Rojo de Periodista Digital i l'ex subdirector d'Interviú Daniel Montero. Aquesta acció doncs, estava orquestrada amb els mitjans de comunicació involucrats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor