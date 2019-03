L'excandidat socialista a l'Elisi Benoît Hamon visitarà els presos

Dilluns vinent, Benoît Hamon, excandidat del Partit Socialista Francès (PSF) a la presidència de la República i exministre, viatjarà a Madrid per visitar els presos polítics, segons informa el diari El País . Hamon ha explicat que no s'identifica amb el procés independentista, però sí que és crític amb la judicialització de la política: "És increïble que en una democràcia com Espanya, en un continent democràtic com Europa, es busqui resoldre un problema com aquest als tribunals".Hamon va ser ministre d'Educació del govern de François Hollande i va competir amb un altre company de partit per ser el candidat a l'Elisi, Manuel Valls, a qui va derrotar. Aquestes eleccions van culminar amb la victòria d'Emmanuel Macron. Hamon va fundar després un nou partit, Generacions, que es presenta a les eleccions europees. Valls, per la seva banda, va optar poc després per donar el salt a la política catalana com a alcaldable per Barcelona.Hamon i Valls, d'aquesta manera, es tornen a trobar, també en posicions antagòniques. Valls, com enemic del sobiranisme i alineat amb le sposicions més intransigents. Hamon, en defensa d'una sortida dialogada al conflicte entre Catalunya i l'Estat. Aquesta no és la primera intervenció de Hamon en assumptes de política europea. Recentment també va visitar Polònia per donar suport al moviment opositor al govern de dreta reaccionària de Varsòvia.El gest de Hamon, de gran rellevància tractant-se d'un polític destacat a França, ve després d'uns dies després que un conjunt de 41 senadors francesos fessin un manifest demanant al govern de París que intervingués davant les autoitats espanyoles per posar fi a la "repressió" que suposa el judici contra els dirigents sobiranistes.

